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Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se lleva todas las miradas

El Tricolor recibirá a la V Azulada por la sexta fecha del torneo de la Liga Paranaense. El partido se iniciará a las 15.30.

16 de mayo 2026 · 10:51hs
Peñarol y Sportivo Urquiza jugarán el partido más convocante de la Liga Paranaense de Fútbol.

Prensa LPF

Peñarol y Sportivo Urquiza jugarán el partido más convocante de la Liga Paranaense de Fútbol.

Se juega el partido más convocante del fútbol doméstico. Este sábado, se disputará el derby barrial entre Peñarol y Sportivo Urquiza, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El partido se disputará a partir de las 15.30, en el estadio Aníbal Giusti de barrio Pirola.

Además, el duelo preliminar de la categoría Sub 23 se desarrollará desde las 13.30.

Neuquén es transitoriamente el líder de la Liga Paranaense.

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En la tercera fecha de este certamen, Central y River igualaron sin goles en Rosario.

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

El Tricolor, que llega a este compromiso con cuatro puntos, viene con un andar irregular en el campeonato e intentará regalarle una alegría a su gente.

Por su parte, la V Azulada está un poco mejor posicionado con 9, aunque no le alcanza para pelear en los primeros lugares.

El cuadro de La Floresta ha dominado en los últimos tiempos el clásico barrial, por lo que el dueño de casa intentará cortar la hegemonía de su acérrimo rival.

Los otros partidos de la jornada serán Club VF-Don Bosco, Los Toritos-Palermo, Argentino Juniors-Palermo, Atlético Paraná-San Benito y Universitario-Camioneros. Todos los encuentros fueron fixturados a las 15.30, con los preliminares de Sub 20 a las 13.30.

El viernes jugaron Patronato 1-Neuquen 2, Formación Independiente 0-Instituto 2 y Oro Verde 3-Belgrano 1.

Por el femenino de la Liga Paranaense

El campeonato de fútbol femenino de la LPF continuará el domingo, con la disputa de la sexta fecha, que se llevará a cabo íntegramente en el predio de la entidad que regula el fútbol local, a partir de las 16.

Los duelos serán: Belgrano-Arenas FC. Club VF-San Benito, Atlético Paraná-Neuquén y Oro Verde-Camioneros.

Liga Paranaense Peñarol Sportivo Urquiza Fútbol
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