Uno Entre Rios | Show | emilia mernes

Emilia Mernes posó junto a Roma, su perra, para Dogue México

La cantante Emilia Mernes, oriunda de Nogoyá, protagonizó una producción especial para la revista Dogue México, dedicada a las mascotas

18 de octubre 2025 · 15:16hs
Emilia Mernes posó junto a Roma en Dogue México

Emilia Mernes posó junto a Roma en Dogue México
Emilia Mernes posó junto a Roma en Dogue México

Emilia Mernes posó junto a Roma en Dogue México

La cantante Emilia Mernes, oriunda de Nogoyá, protagonizó una producción especial para la edición mexicana de Dogue, revista dedicada a las mascotas, acompañada por su inseparable perra Roma. La sesión, que rápidamente se volvió viral, muestra a la artista luciendo looks de sastrería y camisas oversize, siempre junto a su pequeña pomerania, que roba cámara con su melena blanca y su sonrisa contagiosa.

Emilia Mernes

Emilia Mernes posó junto a Roma en Dogue México

Las fotos reflejan intimidad y sofisticación: Emilia aparece descansando en la cama, tomando café o frente a un elegante edificio, mientras la complicidad con Roma convierte cada imagen en un momento auténtico y lleno de ternura.

El muerto que baila

La obra "El muerto que baila" vuelve a Paraná

viejo verde rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

Viejo Verde Rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

En Instagram, Emilia se tomó con humor la sesión: “Roma tiene una portada de Vogue antes que yo”, frase que desató risas entre sus seguidores. Su pareja, Duki, también compartió una de las fotos escribiendo: “Mirá, nuestro pitbull salió en una revista”, haciendo referencia al tamaño de Roma y generando miles de reacciones.

Con esta producción, Emilia confirma su estilo elegante y carismático, y demuestra que tanto ella como Roma pueden conquistar al público más allá de la música, marcando presencia también en la moda y la cultura pop.

LEER MÁS: Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

emilia mernes Dogue México Nogoyá revista
Noticias relacionadas
suspendieron la funcion de enhumoradisimo en el teatro 3 de febrero

Suspendieron la función de "Enhumoradísimo" en el Teatro 3 de Febrero

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Pensar Paraná

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

Caro Vergara en La Red Paraná

Caro Vergara: "El humor es una red muy linda de contención"

Ver comentarios

Lo último

Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en gremlins

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en "gremlins"

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Ultimo Momento
Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en gremlins

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en "gremlins"

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

La morosidad en las familias subió en agosto por décimo mes consecutivo y marcó un nuevo récord

La morosidad en las familias subió en agosto por décimo mes consecutivo y marcó un nuevo récord

Encontraron 26 orcas muertas en Tierra del Fuego

Encontraron 26 orcas muertas en Tierra del Fuego

Policiales
Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Ovación
Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Brian Duarte: Saldremos a buscar el partido sin especular

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Paraná recibe la 31ª edición del Torneo Eduardo Uranga

Paraná recibe la 31ª edición del Torneo Eduardo Uranga

La provincia
Piscicultura: La Paz fue sede del primer encuentro provincial que reunió al sector

Piscicultura: La Paz fue sede del primer encuentro provincial que reunió al sector

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema Con María, peregrinos de esperanza

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema "Con María, peregrinos de esperanza"

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

Dejanos tu comentario