Emilia Mernes posó junto a Roma, su perra, para Dogue México

La cantante Emilia Mernes, oriunda de Nogoyá, protagonizó una producción especial para la revista Dogue México, dedicada a las mascotas

La cantante Emilia Mernes , oriunda de Nogoyá, protagonizó una producción especial para la edición mexicana de Dogue, revista dedicada a las mascotas, acompañada por su inseparable perra Roma. La sesión, que rápidamente se volvió viral, muestra a la artista luciendo looks de sastrería y camisas oversize, siempre junto a su pequeña pomerania, que roba cámara con su melena blanca y su sonrisa contagiosa.

Las fotos reflejan intimidad y sofisticación: Emilia aparece descansando en la cama, tomando café o frente a un elegante edificio, mientras la complicidad con Roma convierte cada imagen en un momento auténtico y lleno de ternura.

En Instagram, Emilia se tomó con humor la sesión: “Roma tiene una portada de Vogue antes que yo”, frase que desató risas entre sus seguidores. Su pareja, Duki, también compartió una de las fotos escribiendo: “Mirá, nuestro pitbull salió en una revista”, haciendo referencia al tamaño de Roma y generando miles de reacciones.

Con esta producción, Emilia confirma su estilo elegante y carismático, y demuestra que tanto ella como Roma pueden conquistar al público más allá de la música, marcando presencia también en la moda y la cultura pop.