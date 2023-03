Emilia Mernes hizo un atrevido pedido a Duki

El trapero de Almagro publicó una foto en su Instagram donde se lo ve cantando en uno de sus shows. En el pie de la imagen escribió: "Escupiendo fuego. Agárrense para lo que se viene", entreviendo que para este año el artista tiene muchos planes. En la publicación, que ya recolecta más de 400.000 'me gusta', la cantante de "La Chain" no pudo contenerse y le hizo un pedido picante: "Escupime toda", cuyo comentario recibió más de 7.000 likes y los fanáticos no disimularon su sorpresa. En respuesta, Duki le respondió: "Mi amor, no es el MD", haciendo referencia a que el mensaje es público y no un mensaje privado.