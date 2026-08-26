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Eliana Guercio y Ximena Capristo revivieron una fuerte pelea de 2006 en Mar del Plata

Un audio de Eliana Guercio reavivó el conflicto con Ximena Capristo, quien aseguró desconocer la gravedad del episodio y cuestionó sus dichos.

26 de agosto 2026 · 16:34hs
Eliana Guercio y Ximena Capristo revivieron una fuerte pelea de 2006 en Mar del Plata.

Eliana Guercio y Ximena Capristo revivieron una fuerte pelea de 2006 en Mar del Plata.

Un audio enviado a Yanina Latorre para el programa SQP, de América TV, reavivó una vieja polémica entre Eliana Guercio y Ximena Capristo, surgida durante una temporada teatral en Mar del Plata en 2006.

Ambas integraban el elenco de Pasajeros de la risa, encabezado por Jorge Corona, en el teatro Tronador. Lo que comenzó como una disputa por la ubicación de sus nombres en la marquesina terminó, según el relato de Guercio, en una situación de extrema angustia.

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No volví al teatro porque vivía en un piso 28 y me quise tirar por el balcón por la vida de mierda que me hizo esta mujer. Tuvieron que venir mis padres a Mar del Plata a rescatarme”, afirmó Guercio en el audio.

La reacción de Ximena Capristo

Capristo se encontraba en el estudio cuando escuchó el mensaje y manifestó su sorpresa por la gravedad del relato.

¿Qué? Nunca supe eso. Es muy grave, es muy fuerte”, reaccionó. Luego intentó poner en contexto el origen de la disputa y cuestionó la dimensión que, según Guercio, había alcanzado el conflicto.

Que se relaje. Fue una pavada de un cartel, de ahí a querer tirarte de un piso 28 me parece súper grave”, sostuvo Capristo, quien agregó que consideraba que el problema no estaba relacionado directamente con ella y que Guercio lo había canalizado a través de su persona.

El origen de la pelea

El enfrentamiento se remonta a la temporada de 2006, cuando ambas compartían elenco en Pasajeros de la risa. La discusión se habría originado por la ubicación de sus nombres en la marquesina del teatro: la disputa era sobre quién aparecía a la izquierda y quién a la derecha.

Capristo calificó aquel episodio como “una boludez” y sostuvo que finalmente ambas lograron resolver la situación.

Guercio, en cambio, aseguró que el conflicto fue mucho más profundo y que durante aquella temporada sufrió un fuerte desgaste personal.

Me hizo la vida imposible en el teatro. Me hizo mucho daño”, afirmó en el audio enviado al programa.

La salida de Guercio y el reemplazo

Según el relato de Capristo en LAM, también de América TV, Guercio dejó el espectáculo antes de que terminara la temporada. La actriz contó que, en ese momento, al elenco le informaron que su compañera había sido echada de la obra.

Su lugar fue ocupado por Adabel Guerrero, quien hasta entonces se desempeñaba como bailarina del espectáculo y debió aprender los cuadros en un tiempo récord para incorporarse al elenco.

Eliana Guercio Ximena Capristo Mar del Plata
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