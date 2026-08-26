Gorillaz se presentará en Córdoba en noviembre

La banda británica Gorillaz confirmó su regreso a Argentina con un show que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre a las 21, en el Playón Norte del Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba

La banda británica Gorillaz confirmó su regreso a Argentina con un show que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre a las 21, en el Playón Norte del Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. La presentación formará parte de la gira sudamericana del grupo y será uno de los grandes desembarcos internacionales de la temporada.

El regreso llega después de meses de expectativa en torno al nuevo material de la banda, que recientemente presentó adelantos de su próximo trabajo en shows especiales realizados en Los Ángeles. El nuevo álbum, “The Mountain” , ya se encuentra disponible y marca una nueva etapa para el proyecto liderado por Damon Albarn y el universo visual creado por Jamie Hewlett.

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Con una propuesta que combina música, animación, tecnología y una identidad artística que trascendió generaciones, Gorillaz se convirtió en una de las bandas más singulares de la escena internacional. Su regreso a Sudamérica permitirá reencontrar al público argentino con un repertorio que atraviesa el rock, el pop, la electrónica y el hip hop.

La cita en Córdoba será el 26 de noviembre en el Playón Kempes, en un escenario preparado para recibir uno de los espectáculos internacionales más esperados del año.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Enigma Tickets. Además, existe una promoción bancaria de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA, válida para compras realizadas mediante MODO.

Gorillaz en Córdoba

Jueves 26 de noviembre

21 horas

Playón Norte – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba

Entradas: Enigma Tickets

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA mediante MODO.