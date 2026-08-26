Uno Entre Rios | Escenario | Divididos

Divididos prepara su regreso a Santa Fe con un show en la Estación Belgrano

Divididos, la banda integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella se presentará el sábado 5 de septiembre a las 21 en la Estación Belgrano

26 de agosto 2026 · 16:32hs
Divididos vuelve a Santa Fe: cuándo y dónde será el esperado show

Divididos vuelve a Santa Fe: cuándo y dónde será el esperado show

La cuenta regresiva ya comenzó para el regreso de Divididos a Santa Fe. La banda integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella se presentará el sábado 5 de septiembre a las 21 en la Estación Belgrano, donde volverá a encontrarse con el público santafesino después de varios años.

La Aplanadora del Rock vuelve a Santa Fe con sus clásicos y nuevas canciones

“La Aplanadora del Rock” llegará a la capital provincial con un recorrido por su extensa trayectoria, en un concierto que combinará la potencia de sus clásicos con nuevas canciones y esos momentos de virtuosismo que forman parte de la identidad de la banda.

Murió Rubén Rada a los 83 años: dolor en la música uruguaya.

Murió Rubén Rada a los 83 años: dolor en la música uruguaya

gorillaz se presentara en cordoba en noviembre

Gorillaz se presentará en Córdoba en noviembre

Después de más de tres décadas de historia, Divididos mantiene una propuesta que atraviesa generaciones y que encuentra en el vivo uno de sus principales puntos de encuentro con el público. El repertorio reúne canciones que se convirtieron en clásicos del rock argentino, junto con composiciones más recientes.

En noviembre pasado, el trío presentó “Divididos”, su primer disco de estudio después de 15 años, desde la edición de Amapola del 66. El álbum fue grabado en los estudios propios de la banda, La Calandria, y recupera una sonoridad ligada a sus raíces, con canciones que transitan entre el blues pesado, el rock y elementos de la música folclórica.

El nuevo material también comenzó a ocupar un lugar dentro de los conciertos de la banda. Canciones como “Aliados en un viaje”, “Bafles en el mar” y “San Saltarín” conviven en el repertorio con clásicos como “El 38”, “Ala Delta” y “Spaghetti del Rock”.

El regreso a Santa Fe se dará en un escenario emblemático de la ciudad y será una nueva oportunidad para que músicos y público vuelvan a encontrarse alrededor de una de las propuestas más perdurables del rock nacional.

El show será el sábado 5 de septiembre a las 21 en la Estación Belgrano. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek.

LEER MÁS: Festival Juan L. Ortiz por el primer aniversario de su renovación

Divididos Santa Fe Rock
Noticias relacionadas
Festival Juan L. por el primer aniversario de su renovación

Festival Juan L. Ortiz por el primer aniversario de su renovación

Trabajadoras y usuarias impulsan la recuperación de un espacio común del HESM

Un mural y un proyecto colectivo para recuperar un espacio común del HESM

Invitan a un nuevo Fogón Entrerriano este viernes

Invitan a un nuevo Fogón Entrerriano este viernes

Paraná dice presente en la XXXII Feria del Libro de Santa Fe

Editorial Paraná dice presente en la XXXII Feria del Libro de Santa Fe

Ver comentarios

Lo último

Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Ultimo Momento
Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

Patronato no ganaba desde el 17 de mayo

Patronato no ganaba desde el 17 de mayo

Policiales
Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

Federación: cuatro detenidos por el millonario asalto a una estancia del departamento

Federación: cuatro detenidos por el millonario asalto a una estancia del departamento

Falleció una docente de Chajarí que sufrió quemaduras graves en un incendio

Falleció una docente de Chajarí que sufrió quemaduras graves en un incendio

Crimen de Yolanda Duré de Pereyra: un adolescente admitió el homicidio que dejó una familia rota

Crimen de Yolanda Duré de Pereyra: un adolescente admitió el homicidio que dejó una familia rota

Ovación
Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

Concordienses participaron del entrenamiento del Preseleccionado M16 de Rugby

Concordienses participaron del entrenamiento del Preseleccionado M16 de Rugby

Duro golpe para Boca: se lesionó Tomás Aranda y estará al margen hasta el próximo año

Duro golpe para Boca: se lesionó Tomás Aranda y estará al margen hasta el próximo año

Histórico: se viene la primera maratón del Servicio Penitenciario de Entre Ríos

Histórico: se viene la primera maratón del Servicio Penitenciario de Entre Ríos

La provincia
Frigerio, Llaryora y Pullaro se reúnen con Santilli para negociar energía, rutas y la agenda política

Frigerio, Llaryora y Pullaro se reúnen con Santilli para negociar energía, rutas y la agenda política

Abel Antivero: Todos conocemos un docente que vende algo para subsistir

Abel Antivero: "Todos conocemos un docente que vende algo para subsistir"

Festival Juan L. Ortiz por el primer aniversario de su renovación

Festival Juan L. Ortiz por el primer aniversario de su renovación

El transporte escolar rural acerca a más de 10.000 estudiantes a la escuela

El transporte escolar rural acerca a más de 10.000 estudiantes a la escuela

Un mural y un proyecto colectivo para recuperar un espacio común del HESM

Un mural y un proyecto colectivo para recuperar un espacio común del HESM

Dejanos tu comentario