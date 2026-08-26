Divididos prepara su regreso a Santa Fe con un show en la Estación Belgrano

Divididos, la banda integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella se presentará el sábado 5 de septiembre a las 21 en la Estación Belgrano

La cuenta regresiva ya comenzó para el regreso de Divididos a Santa Fe. La banda integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella se presentará el sábado 5 de septiembre a las 21 en la Estación Belgrano, donde volverá a encontrarse con el público santafesino después de varios años.

“La Aplanadora del Rock” llegará a la capital provincial con un recorrido por su extensa trayectoria, en un concierto que combinará la potencia de sus clásicos con nuevas canciones y esos momentos de virtuosismo que forman parte de la identidad de la banda.

Después de más de tres décadas de historia, Divididos mantiene una propuesta que atraviesa generaciones y que encuentra en el vivo uno de sus principales puntos de encuentro con el público. El repertorio reúne canciones que se convirtieron en clásicos del rock argentino, junto con composiciones más recientes.

En noviembre pasado, el trío presentó “Divididos”, su primer disco de estudio después de 15 años, desde la edición de Amapola del 66. El álbum fue grabado en los estudios propios de la banda, La Calandria, y recupera una sonoridad ligada a sus raíces, con canciones que transitan entre el blues pesado, el rock y elementos de la música folclórica.

El nuevo material también comenzó a ocupar un lugar dentro de los conciertos de la banda. Canciones como “Aliados en un viaje”, “Bafles en el mar” y “San Saltarín” conviven en el repertorio con clásicos como “El 38”, “Ala Delta” y “Spaghetti del Rock”.

El regreso a Santa Fe se dará en un escenario emblemático de la ciudad y será una nueva oportunidad para que músicos y público vuelvan a encontrarse alrededor de una de las propuestas más perdurables del rock nacional.

El show será el sábado 5 de septiembre a las 21 en la Estación Belgrano. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek.