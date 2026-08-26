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Murió Tim Curry, el actor que personificó al payaso Pennywise en la primera película de "It"

A los 80 años, murió Tim Curry, el actor que encarnó al payaso Pennywise en la primera película que se hizo de It.

26 de agosto 2026 · 14:46hs
Murió Tim Curry

Murió Tim Curry, el actor que personificó al payaso Pennywise en la primera película de "It"

A los 80 años, murió Tim Curry, el actor que encarnó al payaso Pennywise en la primera película que se hizo de It. Tenía 80 años y una extensa trayectoria. También fue la gran figura del clásico “The Rocky Horror Picture Show”.

Tim Curry había nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra. Desde muy chico tuvo a la actuación entre sus pasiones y, por eso, estudió Drama en la Universidad de Birmingham, de la que se graduó con Honores.

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Su carrera despegó a partir de la década del 60, pero tomó verdadera forma luego de que protagonizara en 1975 el musical que se volvió un clásico de culto: The Rocky Horror Show.

La carrera del actor

El film generó un verdadero fenómeno alternativo en los cines, donde los espectadores se disfrazaban de sus personajes favoritos, llevaban accesorios y lanzaban objetos por toda la sala mientras cantaban las canciones.

Ese fue el disparador de su carrera, que hilvanó varios hits como Annie, Clue, Leyenda, Oliver Twist y la serie Wiseguy.

Su otro gran éxito en el cine lo consiguió a partir de una de las personificaciones más importantes de su carrera. En 1990 se puso en la piel de Pennywise, el payaso monstruoso del telefilm It.

Curry se hizo muy popular a través de ese personaje en una historia que adaptaba para la televisión la obra de Stephen King. La película fue una de las más vistas en la primera mitad de los 90 gracias a su expansión a nivel internacional por el formato del VHS. Años después, aquella novela sería adaptada al cine por el argentino Andy Muschietti.

Ese rol, además, logró que Curry consiguiera nuevos trabajos. Es así como participó en los 90 y los 2000 en films como La caza al Octubre Rojo, Los tres mosqueteros, Mi pobre angelito 2, Los Ángeles de Charlie, Scary Movie 2, Kinsey, Ritual y The Rugrats Movie, entre otras.

En 2012, su carrera tuvo un antes y un después luego de haber sufrido un derrame. A partir de ese momento tuvo varias complicaciones que lo llevaron a que atravesara una cirugía cerebral: en 2025 se lo vio en silla de ruedas debido a que ya no podía caminar.

Actor Murió Película
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