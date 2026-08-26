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Un mural y un proyecto colectivo para recuperar un espacio común del HESM

El Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de Paraná comenzó un proyecto de recuperación y embellecimiento del “Solar de Sala B

26 de agosto 2026 · 14:51hs
Trabajadoras y usuarias impulsan la recuperación de un espacio común del HESM

Trabajadoras y usuarias impulsan la recuperación de un espacio común del HESM

El Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de Paraná comenzó un proyecto de recuperación y embellecimiento del “Solar de Sala B”, un espacio común ubicado al finalizar los pasillos del Servicio de Internación de Mujeres. La iniciativa es impulsada por trabajadoras, usuarias y residentes de la institución, en articulación con el Programa Todas las Manos de la Municipalidad de Paraná.

Convocan a colaborar con la recuperación del Solar de Sala B del Hospital Escuela de Salud Mental

El Servicio de Internación de Mujeres cuenta con dos salas: la Sala A, ubicada en planta baja, y la Sala B, en planta alta. Al finalizar los pasillos de cada sector se encuentran los llamados solares, espacios arquitectónicos pensados para ser lugares comunes y favorecer el ingreso de luz natural.

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Con el paso de los años, estos sectores se fueron deteriorando y, durante este año, el equipo del hospital comenzó a trabajar en la recuperación del Solar de Sala B, con la intención de transformarlo nuevamente en un espacio cálido, habitable y pensado para el encuentro.

Uno de los primeros pasos fue la realización de un mural colectivo, una propuesta participativa que reunió a artistas, trabajadoras y usuarias en torno a la pintura. El proyecto se concretó con el acompañamiento del Programa Todas las Manos y de la cooperadora del hospital.

“Recuperar y embellecer estas paredes hace del solar un espacio más cálido, habitable y lleno de vida para que pueda ser disfrutado y apropiado por quienes transitan una internación por motivos de salud mental”, señalaron desde los equipos que participan de la iniciativa.

Más allá de la intervención artística, la propuesta busca que el Solar de Sala B pueda convertirse en un lugar de conversación y encuentro, donde las usuarias puedan compartir entre ellas y también recibir a sus visitas en un ambiente más amable.

Para alcanzar ese objetivo, las trabajadoras identificaron distintos elementos que permitirían continuar con la recuperación del espacio. El proyecto es autogestivo y necesita del acompañamiento de la comunidad y de comercios e instituciones que puedan realizar donaciones.

Entre los elementos que se necesitan se encuentran plantas de interior, mobiliario y objetos de ambientación, como sillones, mesas ratonas, sillas, bancos, mesas auxiliares, pufs, porta macetas, estanterías y baúles.

También se solicitan cortinas, almohadones —o telas para confeccionarlos— y alfombras. Además, resulta necesaria una malla plástica o red que pueda utilizarse para la elaboración de alfombras.

La convocatoria está dirigida especialmente a viveros, mueblerías, telerías y espacios afines de la ciudad que puedan colaborar con materiales o elementos destinados a este espacio común.

La recuperación del Solar de Sala B forma parte de una iniciativa nacida de la observación cotidiana de quienes trabajan y transitan el hospital. En ese sentido, la propuesta busca que un sector deteriorado vuelva a ser un lugar de encuentro, cuidado y participación, construido colectivamente.

Desde el Servicio de Internación de Mujeres y el Equipo de Género y Diversidad del Hospital Escuela de Salud Mental agradecieron especialmente a la cooperadora de la institución y al Programa Todas las Manos por el acompañamiento para concretar el mural, y convocaron a quienes puedan colaborar con las próximas etapas del proyecto.

Para colaborar: las personas, comercios o instituciones interesadas pueden comunicarse al (3447) 46-7901 (Sol).

LEER MÁS: FEICAC 2026: una herramienta para sostener y fortalecer la cultura

mural Proyecto Hospital Escuela de Salud Mental
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