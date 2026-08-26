El gobierno provincial llevó a cabo la licitación pública 2026 que permitió la adjudicación de diferentes tramos para el transporte escolar rural.

El transporte escolar rural acerca a más de 10.000 estudiantes a la escuela

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Becario, llevó a cabo la licitación pública 2026 que permitió la adjudicación de diferentes tramos para el transporte escolar rural. Esto garantizará la prestación del servicio en los 17 departamentos, con una inversión anual de más de 10.500 millones de pesos, alcanzando a más de 10.000 estudiantes.

Esto garantizará la prestación del servicio en los 17 departamentos, con una inversión anual de más de 10.500 millones de pesos, alcanzando a más de 10.000 estudiantes.

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Localidades entrerrianas

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, celebró "la concreción de estos actos públicos. Fueron semanas de mucho trabajo para todo el equipo, analizando cada presentación y acompañando a los prestadores en todo el proceso".

"Es importante recordar que se trata de 187 tramos que hacen posible que más de 10.300 estudiantes asistan a 182 escuelas. El transporte escolar rural recorre más de 39.000 km diarios permitiendo la escolaridad de nuestros estudiantes en el marco de la ruralidad", subrayó.

Berdiñas destacó que "esto no sería posible sin la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio, quién nos instó a ordenar y optimizar la prestación, para que sea una herramienta sostenible para todas las partes".

El transporte escolar rural hace pie en 120 localidades de Entre Ríos, tanto en comunas, como parajes rurales. Se trata de una inversión anual proyectada que asciende a 10.500 millones de pesos.

Finalmente, desde el organismo provincial se adelantó que los 17 tramos que resultaron desiertos -por no presentación o por presentación incompleta o deficiente- tendrán un segundo llamado a licitación pública que se realizará los días 7 y 8 de septiembre; lo que se comunicará por las vías oficiales establecidas.