El paranaense Javier Ortega Desio y Belu Lucius celebraron ocho años de casados.

Los festejos de Ortega Desio y Belu Lucius

“Amamos festejar el amor. Les comparto el resumen que me hizo emocionar solo de recordar lo bien que la pasamos ayer. Fue un fiestón”, sumó Lucius en otro de los posteos que compartió desde su cuenta de Instagram.

El look de Belu Lucius

Belu Lucius deslumbró luciendo un outfit que combinó glamour y sofisticación. Para esta ocasión especial, la influencer eligió un impactante vestido largo en tono champagne con brillos.

El vestido, con mangas largas y detalles de pedrería, fue acompañado por stilettos a tono que completaron un look monocromático soñado. El peinado: una prolija cola alta que permitió lucir tanto su maquillaje de ojos marcado como los accesorios dorados.

Sobre esta elección, ella comentó: “Este vestido era exactamente lo que estaba buscando, pero no lo encontraba por ningún lado. Antes del evento, me fui de viaje con mamá y Emi pensando: ‘Seguro lo encuentro allá, así que me relajo’ Bueno… no se relajen. Los vestidos en otros países tienen estilos completamente distintos, y ninguno se parecía a lo que yo tenía en mente”.

Y siguió: “Volví a una semana de la fiesta con la idea muy clara de cómo lo quería, y lo hicieron realidad en tiempo récord. Me tomaron las medidas, elegimos juntas la tela y los colores… y este fue el resultado”, explicó la influencer sobre la casa de modas que logró lo que ella tanto quería.

Después de deslumbrar con un look de gala lleno de glamour, Belu Lucius apostó por un cambio de outfit. Para el momento del baile, la influencer se calzó unas zapatillas deportivas con brillos plateados y un mini dress blanco.

Este segundo vestido era con corset estructurado con breteles de perlas, detalles bordados y una falda de volados que aportaba movimiento.

Tarjeta.jpg

La millonaria recaudación

Luego de la gran fiesta, Lucius compartió en sus historias de Instagram el particular pedido que les hizo a todos los invitados en la tarjeta de invitación. En cambio de pedir un regalo, la pareja solicitó dinero para donarlo a la Fundación más Humanidad, que trabaja para erradicar la extrema pobreza en el país.

“Si llegaste hasta acá te vas a enterar que estamos rodeados de amigos solidarios”, escribió junto a la captura de pantalla del dinero recibido. Según dejó ver recaudó $8.192.140 para fines solidarios.