El modelo Benjamín Luque Cuenca volverá a representar a la Argentina en Brasil

Benjamín Luque Cuenca, el modelo de Exaltación de la Cruz que volverá a representar a la Argentina en Brasil dialogó con Radio La Red Paraná (88.7).

Con 19 años, fue elegido nuevamente como Míster Argentina 2026 y participará por segunda vez de un certamen internacional en Brasil. Su historia como modelo comenzó a los seis años, cuando descubrió la revista Caras y Gente en un mundo que se convirtió en su gran sueño.

Benjamín Luque Cuenca tiene 19 años , es modelo de Exaltación de la Cruz (Buenos Aires) y fue elegido Míster Argentina 2026. Por segundo año consecutivo, representará al país en un certamen internacional que se realizará en Brasil, luego de haber participado en la edición anterior y obtenido reconocimientos como Top Model Team Internacional y Best Model 2025.

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Representación

Su trayectoria en el mundo de la moda incluye pasarelas, producciones fotográficas, televisión y participaciones en medios de comunicación. También formó parte de producciones junto a figuras reconocidas y llegó a publicaciones como las revistas Caras y Gente, dos espacios que, curiosamente, tuvieron un papel importante en el comienzo de su historia.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Benjamín contó que su interés por el modelaje nació cuando tenía apenas seis años. Durante una visita a la casa de su tía María Inés Barroso, en el barrio porteño de Caballito, comenzó a mirar las revistas que ella coleccionaba. Entre sus páginas descubrió a distintos modelos y quedó fascinado con las fotografías y las pasarelas.

"Cuando veía las revistas Caras y Gente, vi modelos y me parecían muy facheros. Ahí me di cuenta de que estaba Hernán Drago, que es uno de mis ídolos. Le dije a mi mamá: 'Quiero ser modelo, quiero ser como ellos'", recordó.

En aquel momento todavía no conocía demasiado sobre la profesión, pero tenía claro que quería formar parte de ese universo. Su mamá acompañó ese deseo y, cuando tenía 12 años, lo inscribió en el Instituto Lauria Models, una escuela de modelos que funcionaba en Belgrano.

Allí comenzó una formación que se extendió durante varios años y que, según explicó, le abrió muchas puertas. La pandemia también influyó en los tiempos de aprendizaje, pero pudo completar una preparación que incluyó diferentes técnicas de pasarela y herramientas para desenvolverse en distintas situaciones.

"Primero te enseñan a caminar, pero no solamente a caminar. Hay un montón de pasarelas distintas para cada ocasión. Al principio es difícil, es loco, pero uno le va agarrando la mano", explicó.

La pasión por las pasarelas y el contacto con la gente

Benjamín asegura que disfruta tanto de las producciones fotográficas como de los desfiles. Si bien reconoce que las fotografías son importantes para construir un currículum y mostrar su trabajo en redes sociales, considera que cada pasarela tiene un significado especial.

"Todas las pasarelas son especiales. Les tengo mucho cariño y siempre llevo conmigo un pedacito de cada una. No juzgo ninguna porque siempre estoy agradecido de dónde estoy y de dónde me lleva cada oportunidad", expresó.

También destacó que el modelaje le permitió conocer personas, generar amistades y acercarse a un ambiente que desde chico le despertaba admiración. Su personalidad, según contó, es una de las características que lo ayudan a desenvolverse frente al público.

"Soy muy transparente, no tengo vergüenza a nada. Me gusta mucho que la gente me mire cuando paso en una pasarela. Y es lindo cuando te das cuenta de que la gente te quiere, no solamente por ser un buen modelo, sino por tu forma de ser", señaló.

Además de la moda, reconoció su interés por el mundo del espectáculo y la farándula. Desde pequeño sintió admiración por las figuras que veía en las revistas y en los medios de comunicación, y hoy disfruta de tener la posibilidad de acercarse a ese ambiente a través de su trabajo.

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Competencia internacional

Su nueva designación como Míster Argentina 2026 le permitirá regresar a Brasil para participar por segunda vez de un certamen internacional. En ese sentido, explicó que la competencia se desarrolla durante una semana y contempla distintas instancias de evaluación.

Los participantes deben demostrar sus condiciones como modelos, presentar sus talentos, mostrar sus estilos y desenvolverse en actividades sociales. También deben explicar cuáles son sus proyectos y por qué desean obtener el título.

Benjamín describió la experiencia como una combinación de competencia y convivencia internacional. Durante esos días comparte actividades y excursiones con representantes de distintos países, provenientes de regiones como África, Asia, Europa y América Latina.

"Es un certamen, pero a la vez es como un viaje de egresados. Vos vas a competir, pero hacés amigos de todos los países que están ahí. Hay excursiones y actividades, y terminás compartiendo muchísimo con los demás", contó.

Uno de los desafíos para esta nueva participación será el idioma. Reconoció que tiene conocimientos básicos de inglés, aunque durante este año no pudo dedicarle demasiado tiempo a practicar debido a sus compromisos laborales y a las actividades vinculadas con el modelaje.

Tres referentes que inspiran su carrera

A la hora de hablar de sus referentes, Benjamín mencionó a tres figuras que admira y que representan diferentes aspectos de la profesión: Iván de Pineda, Hernán Drago y Mario Guerci.

De cada uno toma algo que busca incorporar a su propio recorrido. Iván de Pineda es una inspiración por su desempeño en las pasarelas y su cultura; Hernán Drago, por su trabajo en las producciones fotográficas; y Mario Guerci, por su perfil editorial.