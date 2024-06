Él Mató a un Policía Motorizado arrasó en el Movistar Arena con un show memorable y épico

El Mató a un Policía Motorizado Movistar Arena 1.jpg

Muchas horas de trabajo y cientos de personas estuvieron detrás de esa gran noche en el Movistar para que todo sucediera tal cuál lo previsto y para que sea un show realmente inolvidable.

Al respecto, Bernardo Bria, uno de los socios de Paracima dijo: “nos genera mucho orgullo que dos productoras de Entre Ríos hayan podido llegar al Movistar Arena, uno de los estadios más importantes del país”. Por su parte, Franco Bassi, otro socio de la productora comentó “es muy importante generar un excelente equipo de trabajo, que atienda a todas las necesidad de un show de este tipo y que además garantice al cien por ciento todas las normas de seguridad que se necesitan. En estos tiempos, generar trabajo para tanta gente nos da mucha alegría”. Y Rocío Butta agregó “sin dudas El Mató es una de las bandas más importantes de la escena nacional, con 20 años de trayectoria, y haber llenado un Movistar Arena es algo que lo tienen más que merecido”.

Después de un 2023 arrasador, incluyendo una gira nacional e internacional por el lanzamiento de SUPER TERROR, y dos shows agotados en el Luna Park, EL MATO no ha bajado la guardia este año. Además de haber sido la banda de apertura de INTERPOL para su tour en USA, con presentaciones en Houston, San Antonio, El Paso, Mesa, Los Ángeles y Las Vegas, la banda platense continuó su gira con el disco por Londres y Barcelona, participando del festival Primavera Sound en España. Como si fuera poco, se dio el lujo de participar del álbum "Everyone's Getting Involved: A Tribute to Talking Heads' Stop Making Sense" siendo la única agrupación de América Latina que formó parte de este proyecto, junto a artistas de la talla de Miley Cyrus, Paramore, Lorde y The National, entre otros.

SÚPER TERROR fue grabado en los estudios Sonic Ranch de Texas, EEUU. El álbum lleva a una recorrida heterogénea, manifestando en sus formas y registró un momento especial de la banda: la post pandemia. A partir de allí, indefectiblemente, se concatena una nueva red de sentido: un futuro incierto, rupturas y nuevos comienzos, siendo cada escena contada desde la poesía certera de Santiago Motorizado, y completada por las melodías épicas y entrañables que son marca de estilo clásica de la banda.

EL MATO A UN POLICIA MOTORIZADO, integrada por Santiago Barrionuevo (Santiago Motorizado) en voz y bajo, Guillermo Ruiz Diaz (Doctora Muerte) en batería, Manuel Sanchez Viamonte (Pantro Putö) en guitarra, Gustavo Monsalvo (Niño elefante) en guitarra y Agustín Spassoff (Afloyd) en teclados, nació en La Plata, Argentina, a mediados del año 2003.

Con sus primeros álbumes y sus explosivas presentaciones en directo, la banda platense irrumpió en la escena argentina para encabezar el nuevo movimiento de rock alternativo del siglo XXI. Casi dos décadas recorriendo Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, realizando giras con salas llenas y participando en los festivales más importantes del mundo como el Primavera Sound (Barcelona), Vive Latino (México), Lollapalooza (Buenos Aires), Ruido Fest (Chicago), Tomavistas (Madrid) y LAMC (Nueva York), y habiendo editado toda su discografía en Estados Unidos, España, Brasil, México, Chile, Perú y Uruguay. Después de presentar La otra ciudad y Unas vacaciones raras, la banda empieza una nueva era musical.