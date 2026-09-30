El juicio contra "Pity" Álvarez en pausa por una nueva evaluación interdisciplinaria

"Si se cumplen los plazos, el 13 de octubre se informaría sobre qué va a pasar con el juicio", informaron sobre la situación del Pity Álvarez.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria al cantante Cristian “Pity” Álvarez y de este modo el debate por el crimen de Cristian Díaz en 2018 quedó en pausa hasta conocer el resultado.

Conforme a la información confirmada a la agencia Noticias Argentinas, el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, dispuso que el Cuerpo Médico Forense sea el encargado de concretar el informe interdisciplinario al artista con el objetivo de saber qué pasará con el juicio. De este modo, Goerner indicó que dentro de los tres días hábiles se deberá designar a los peritos y la pericia deberá realizarse en los próximos cinco días. "Si se cumplen los plazos, el 13 de octubre se informaría sobre qué va a pasar con el juicio" , informaron.

En la puerta del tribunal habló Javier Baños, parte de la defensa del artista, y en diálogo con la prensa y el periodista Pablo Lugano, expuso: "Es una nueva evaluación que es lo que venimos pidiendo desde el segundo cero de este juicio. Finalmente, el tribunal nos hizo lugar lo que estamos solicitando".

Causa judicial

Acerca del futuro del debate, comentó: "El tribunal anticipó que, por más que se suspenda el juicio por cuatro meses, no se va a anular por una jurisprudencia que tiene el propio tribunal".

En este sentido, Fernando Burlando, abogado querellante, también habló y añadió: "El juicio no se puede suspender por más de 10 días. Sin perjuicio de eso, el tribunal aclaró que hay ya antecedentes y que no habría problema en que esta circunstancia ocurra".

"Creo que las últimas conductas de Álvarez son un llamado de atención. Reitero, para evitar futuras nulidades es perfecto lo que ha hecho el tribunal", concluyó Burlando. Esta medida se supo en la audiencia desarrollada este miércoles, 24 horas después de que se conozca la internación forzosa de Pity por 90 días debido a que "presenta riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros".