"Con el Corazón en Gualeguaychú", la obra inspirada en Fray Mocho llega al teatro

La obra de Darío Carrazza, "Con el Corazón en Gualeguaychú", se presentará el 16 y 17 de octubre en el Instituto Magnasco

En el marco de los festejos por el 243° aniversario de la fundación de Gualeguaychú, los días viernes 16 y sábado 17 de octubre se estrenará “Con el Corazón en Gualeguaychú”, una obra de Darío Carrazza inspirada libremente en la novela “Un viaje al país de los matreros”, de Fray Mocho. Las funciones serán a las 21 en el Instituto Magnasco.

La propuesta busca recuperar una obra vinculada con la identidad y la historia de Gualeguaychú a través de una puesta que combina elementos de época con recursos contemporáneos. La historia transcurre a fines del siglo XIX, aunque el vestuario y la escenografía incorporan una estética moderna que propone una nueva mirada sobre ese universo.

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La trama gira alrededor de un amor prohibido y los conflictos que atraviesan a sus protagonistas, en una historia que combina momentos de tensión con situaciones de humor. A partir de este relato, la obra propone acercarse a personajes, costumbres y conflictos de una época profundamente ligada a la identidad local.

La dirección, puesta en escena y música original están a cargo de Araceli “Achi” Musante, mientras que la producción es realizada por Darío Carrazza y Roberto Bocalandro.

El elenco está integrado por Leonardo Chesini, Toto Carrazza, Rosario Pomés, Roberto Bussano, Fabián Frare, Ricardo Peruzzo, Emanuel Maiztegui, Sofía Tuesca, Gustavo Torres, Alberto Benvenaste, Ignacio Casas, Laura Morando e Ignacio Hernández.

El equipo artístico y técnico se completa con Federico Corfield en iluminación y sonido; Fabiana Llorens y Carola Casas en maquillaje; Cristina Martinelli en vestuario; y Gerónimo Bocalandro en la gráfica.

Las funciones de “Con el Corazón en Gualeguaychú” serán el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, a las 21, en el Instituto Magnasco. Las entradas son numeradas y tienen un valor de $20.000.

Las reservas pueden realizarse vía WhatsApp al 3446 63-4694 o telefónicamente al 429257. También se pueden consultar novedades en Facebook, a través de “Con el corazón en Gualeguaychú”, y en Instagram, en la cuenta @conelcorazonengualeguaychu.