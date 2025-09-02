Lali Espósito protagonizó un irónico momento en La Voz (Telefe) que no tardó en viralizarse en redes sociales. Su filoso comentario fue interpretado como una osada crítica a la sociedad argentina en plena etapa electoral.
El filoso comentario de Lali Espósito en La Voz: "Voten bien"
La cantante Lali Espósito protagonizó un irónico momento que no tardó en viralizarse
2 de septiembre 2025 · 08:34hs
En medio de las votaciones para decidir qué participantes continúan peleando por el premio mayor, la cantante pop le pidió a los otros jurados que “Voten bien”, una popular frase que resuena en distintos partidos políticos para evitar que voten a la derecha.
“Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”, expresó la artista.
Rápidamente, sus compañeros se rieron cómplices, entendiendo la ironía de la situación.