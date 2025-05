"El Eternauta" conquista el mundo y arrasa en Netflix con Ricardo Darín al frente

Darín, referente indiscutido del cine argentino, lo reconoce sin vueltas: “Esto es una locura”. En una charla íntima con Julio Leiva para HISPA, el actor se metió de lleno en el corazón de la serie. No habló de efectos especiales ni cifras millonarias; habló de amistad.

De esa clase de vínculo que no se hereda, sino que se elige. “El amigo es el que corre el riesgo de decirte la verdad, aunque no te guste”, dijo, con esa forma de hablar que tiene la contundencia de lo simple. Para él, esa es la médula de El Eternauta: un relato de resistencia, sí, pero sobre todo de humanidad.

Mientras el actor hablaba con la prensa sobre una historia distópica en la que una nevada mortal arrasa con todo, su esposa Florencia le escribía desde Madrid. Era el 28 de abril y una falla eléctrica dejó sin luz, agua ni comunicación a la península ibérica. “Esto es El Eternauta”, le puso en un mensaje urgente.

El salto de esta obra al lenguaje audiovisual implicó riesgos. Adaptar una historieta de culto, firmada por Héctor Germán Oesterheld, no es cosa menor. En Argentina, El Eternauta no es solo una historia: es una herida, una advertencia, una pieza de identidad.

Para Darín, el autor es “la Biblia nuestra”. Por eso, cuando le propusieron el papel, dudó. Todo cambió al conocer al director Bruno Stagnaro. “Cuando encontrás un socio (como dice el Martín Fierro), alguien con quien ir mano a mano, te sentís menos solo”, recordó. Esa sociedad funcionó, y lo que lograron se volvió viral.

A los pocos días del estreno, las cifras lo confirmaban: tercera en el ranking global de Netflix, superada solo por la última temporada de You y la versión animada de Asterix & Obelix. Pero lo realmente insólito fue cómo logró instalarse como número uno en países con idiomas, culturas e historias muy distintas. ¿Cómo se explica ese impacto? Tal vez en su esencia: una historia que habla del miedo, de la supervivencia y, sobre todo, de la necesidad de no enfrentar el abismo en soledad.

Repercusiones

Las reacciones no tardaron. “No se puede creer lo que se logró con El Eternauta”, escribió un espectador. Otro habló de “una serie que respira humanidad y tensión”. Y más allá del entusiasmo del público, la crítica también se rindió: portales como K-Waves and Beyond la calificaron como “imperdible”, mientras medios europeos destacaron la actuación contenida y poderosa de Darín, y la habilidad de Stagnaro para hacer de una obra de culto algo contemporáneo, sin perder su alma.

El éxito fue tan rotundo que Netflix ya anunció una segunda temporada. Y si se escucha a Darín, parece que apenas se vio la punta del iceberg: “Lo que viene va a ser el doble”, promete. Y los espectadores ya están ansiosos.

Al final, El Eternauta demuestra que es posible hacer ciencia ficción en Argentina a nivel internacional. Demuestra que hay historias que, cuando se cuentan con verdad, no necesitan traducción. Porque, como dice su protagonista, “hay verdades que incomodan, pero también nos salvan”.