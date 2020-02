El empresario Eduardo Costantini se casó con Elina Fernández, su pareja 43 años menor

En una ceremonia en el hotel Alvear Palace de la ciudad de Buenos Aires, el último sábado por la noche se casó el reconocido empresario Eduardo Costantini (73) con su joven pareja, la modelo Elina Fernández Fantacci (30).

En la íntima, pero a la vez muy lujosa fiesta, asistieron únicamente 50 personas. Y tuvo lugar en el Lounge Luxury ubicado en el piso 10 del Alvear Palace. En la invitación, los novios dejaron en claro que no deseaban recibir regalos: "Tu presencia es el mejor regalo".

Costantini y Elina se conocieron un año atrás, cuando ella tomaba un café en el bar del Malba, el museo que pertenece al empresario. El se acercó y le pidió su número de teléfono. Al día siguiente, compartieron un almuerzo y comenzó el amor.

En su cuenta de Instagram, él le dedicó un amoroso mensaje a su ahora esposa: "Sos el gran amor de mi vida, un milagro repentino, llena de amor, alegría y honestidad, caja de pandora de ricas e invalorables experiencias, bella, inquieta y divertida; sensible, inteligente, protagonista, justiciera y con carácter".

"Sos mi ángel. Por todo esto y porque te amo tanto, mi gran amor, te digo: Sí quiero! Por siempre y para siempre vos y yo!", sumó Costantini, junto a una foto de ambos con el anillo de bodas.

Junto a la misma imagen, ella publicó: "Porque desde el momento cero de que nos conocimos siempre supimos que queríamos unir nuestra VIDA y AMOR para siempre, porque nunca dudamos y nos reconocimos 'almas gemelas' y 'amor de nuestras vidas' apenas nos vimos por primera vez!!!!!!!!!!".

Luego, la modelo siguió explicando los motivos por los cuales se casó con Costantini: "Porque sos el amor de mi vida y también un hombre bueno, sano, que me cuida constantemente, compañero, tierno, dulce, romántico, pasional, siempre pendiente de mi en todo momento y me amas de manera incondicional! Tu amor me llena de vida y me hace fuerte! No me alcanzaría todo el Instagram para definirte la gran persona excelente que sos!!!!!!!!!!!!!".