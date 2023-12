El dúo británico de rock Placebo vuelve a Argentina

El dúo británico de rock alternativo que integran Brian Molko y Stefan Oldsal tocará en el Luna Park para presentar su último disco, Never Let Me Go.

La banda, creada por Brian Molko y Stefan Olsdal, es una de las referentes del rock alternativo y sus icónicas canciones trascienden generaciones. En esta oportunidad, volverán a tocar en el país para repasar sus clásicos y presentar su nuevo disco, Never Let Me Go.

Entre las canciones más emblemáticas de la banda, que tiene casi 30 años de vigencia y más de 13 millones de discos vendidos, están “The Bitter End“, “Every Me and Every You” o “Without You I’m Nothing”.

En agosto de este año, el dúo inglés se vio involucrado en una contienda judicial con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, luego de que se les iniciara una demanda por difamación, porque Molko la había llamado "un pedazo de mierda racista y facista" durante un concierto en Turín.

Según el diario italiano La Stampa, la dirigente ultraderechista inició una acción por difamación contra el cantante, a quien le abrieron una investigación en la Fiscalía de Turín. No fue la primera vez: en 210 Molko también había indultado durante un concierto en la ciudad de Lucca al entonces primer ministro Silvio Berlusconi.

En lo que será su quinta presentación en el país, el dúo repasará sus clásicos, pero además presentará su nuevo disco, "Never let me go", que comenzó a gestarse a mediados de 2018, durante una gira, de forma particular.

Es que según contó Molko, la propuesta fue hacer "un disco que suene diferente" a todos los anteriores y para alcanzar ese objetivo buscaron hacer "todo al revés" durante el proceso de producción.

"Sólo para mantener el proceso interesante para mí, abordar todo desde el ángulo opuesto, para evitar aburrirme y repetirme", expresó el cantante, y agregó: "¿Cuál es la última cosa que creamos artísticamente cuando estamos haciendo un disco? Es la portada del álbum. ¡Ok, empecemos con la portada del álbum!".

Además, Molko produjo una lista de títulos de canciones que había escrito durante los últimos cinco años, que incluían 'Happy Birthday In The Sky', 'Beautiful James' y varias otras de la futura lista de canciones, y fueron escritas según los títulos.