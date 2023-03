Diego Ramos se cruzó con Roberto Piazza: el motivo

En este marco, el diseñador de modas fue consultado por las declaraciones que realizó en referencia al caso de Jey y dijo que habían "dos vidas destruidas": "Si en el caso que lo de Jay haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas", reafirmó. Ante esta frase, Diego Ramos intervino y cuestionó su postura: “¿Una calentura momentánea el haberse acostado con un chico menor? Es fuerte, dicho así es como muy fuerte".

Roberto Piazza intentó defender su postura y manifestó que la denuncia de Benvenuto "no es fuerte". Allí Diego lo interrumpió y señaló: "Se está hablando de un delito, no es una ‘calentura momentánea’. Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a un alguien acostándose con un par, con un adulto. Acostase con un niño de 11, 12 o 13 años no es una ‘calentura momentánea’, es un delito, es una aberración, es cualquier cosa menos una calentura".

“Es un delito, total y absolutamente”, coincidió Piazza, pero aclaró que “como no hubo juicio” en el caso de Jey Mammon “no se puede decir las verdades de lo que pasó”.