Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

Desde el inicio de la Guerra en Medio Oriente el pasado 2 de marzo, la cifra de muertos asciende a 826 en Líbano debido a los ataques israelíes a Líbano.

Desde que comenzó la Guerra en Medio Oriente la cifra de muertos asciende a 826 en Líbano.

El número de muertos debido a los bombardeos de Israel contra El Líbano escala a 826 desde que comenzó el conflicto y el de heridos supera los 2.000 en las últimas 24 horas, según se informó.

Desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo, 826 personas murieron en diferentes puntos del país y otras 2.009 resultaron heridas, en donde 76 de ellas solo desde la tarde del viernes.

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La información del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública comunicó que hay 106 niños fallecidos, mientras que los heridos incluyen también a 327 menores.

Las bajas en el sector sanitario ascienden a 31 muertos y 51 heridos, luego de que en la noche del viernes fuera alcanzado un centro médico en la zona meridional de Burj Qalaouiya.