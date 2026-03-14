Uno Entre Rios | El Mundo | Guerra en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

Desde el inicio de la Guerra en Medio Oriente el pasado 2 de marzo, la cifra de muertos asciende a 826 en Líbano debido a los ataques israelíes a Líbano.

14 de marzo 2026 · 17:19hs
Desde que comenzó la Guerra en Medio Oriente la cifra de muertos asciende a 826 en Líbano.

Desde que comenzó la Guerra en Medio Oriente la cifra de muertos asciende a 826 en Líbano.

El número de muertos debido a los bombardeos de Israel contra El Líbano escala a 826 desde que comenzó el conflicto y el de heridos supera los 2.000 en las últimas 24 horas, según se informó.

LEER MÁS: Guerra en Medio Oriente: suben los muertos en Líbano, Irán derriba drones y Trump apunta a Rusia

Otro día más en la Guerra de Medio Oriente

Desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo, 826 personas murieron en diferentes puntos del país y otras 2.009 resultaron heridas, en donde 76 de ellas solo desde la tarde del viernes.

La guerra en Medio Oriente ya lleva 14 días. 

Guerra en Medio Oriente: suben los muertos en Líbano, Irán derriba drones y Trump apunta a Rusia

Estados Unidos destruyó 16 barcos con supuestas minas en inmediaciones del estrecho de Ormuz. Donald Trump amenaza con consecuencias jamás vistas 

Donald Trump amenaza con soltar un infierno sobre Irán

La información del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública comunicó que hay 106 niños fallecidos, mientras que los heridos incluyen también a 327 menores.

Las bajas en el sector sanitario ascienden a 31 muertos y 51 heridos, luego de que en la noche del viernes fuera alcanzado un centro médico en la zona meridional de Burj Qalaouiya.

Guerra en Medio Oriente ataques El Líbano Muertos
Noticias relacionadas
La DAIA expresó preocupación por el conflicto en Medio Oriente y advirtió sobre el rol de Irán

La DAIA expresó preocupación por el conflicto en Medio Oriente y advirtió sobre el rol de Irán

El presidente de Brasil Lula Da Silva advirtió sobre el fuerte impacto social que generan las apuestas en casinos online en los hogares.

Lula da Silva, prohibirá los casinos digitales en Brasil

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo.

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo

“Hay más vuelos programados para los próximos días”, precisó el canciller Pablo Quirno, ya que falta evacuar de la zona de conflicto al 40% restante

El gobierno repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

Ver comentarios

Lo último

Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

Ultimo Momento
Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

La jubilación mínima ascenderá a 380.286 pesos en abril tras la última inflación

La jubilación mínima ascenderá a 380.286 pesos en abril tras la última inflación

El doodle de Google celebra al Número Pi

El doodle de Google celebra al Número Pi

Policiales
Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Chajarí: jurado popular declara no culpable al ex jefe policial de Concordia

Chajarí: jurado popular declara "no culpable" al ex jefe policial de Concordia

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Ovación
La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

Los Pumas 7 debutan en Nueva York en la sexta etapa del Circuito Mundial

Los Pumas 7 debutan en Nueva York en la sexta etapa del Circuito Mundial

Toritos busca jugadores para sostener su proyecto

Toritos busca jugadores para sostener su proyecto

Yacaré XV y Capibaras XV buscan volver al triunfo en el Súper Rugby Américas

Yacaré XV y Capibaras XV buscan volver al triunfo en el Súper Rugby Américas

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

La provincia
El padre Diego Rausch se va de Santa Teresita: el arzobispo lo traslada a La Paz

El padre Diego Rausch se va de Santa Teresita: el arzobispo lo traslada a La Paz

Marcos Carreras, el violinista prodigio que debutó en el Colón, visitó Paraná

Marcos Carreras, el violinista prodigio que debutó en el Colón, visitó Paraná

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

Maciá: la Liga de Intendentes del PJ se reunió y definió nuevas autoridades

Maciá: la Liga de Intendentes del PJ se reunió y definió nuevas autoridades

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

Dejanos tu comentario