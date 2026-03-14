El número de muertos debido a los bombardeos de Israel contra El Líbano escala a 826 desde que comenzó el conflicto y el de heridos supera los 2.000 en las últimas 24 horas, según se informó.
Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano
Desde el inicio de la Guerra en Medio Oriente el pasado 2 de marzo, la cifra de muertos asciende a 826 en Líbano debido a los ataques israelíes a Líbano.
14 de marzo 2026 · 17:19hs
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Otro día más en la Guerra de Medio Oriente
Desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo, 826 personas murieron en diferentes puntos del país y otras 2.009 resultaron heridas, en donde 76 de ellas solo desde la tarde del viernes.
La información del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública comunicó que hay 106 niños fallecidos, mientras que los heridos incluyen también a 327 menores.
Las bajas en el sector sanitario ascienden a 31 muertos y 51 heridos, luego de que en la noche del viernes fuera alcanzado un centro médico en la zona meridional de Burj Qalaouiya.