"Espero sepan entender y respetar este momento familiar", cerró Zaira. La separación entre Zaira y Jakob se remonta al año pasado cuando estalló el "Wandagate", el escándalo en el que la hermana mayor señaló a Eugenia 'La China' Suárez como tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi.

Se dijo que fue Jakob, polista austríaco, fue quien encubrió el romance entre el futbolista y la actriz. Se llegó a asegurar que Zaira expresó que estaba dispuesta a separarse por este motivo, pero lo negó: "Estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema, porque no soy protagonista, no quiero hacerme cargo, ni decir nada", dijo la dueña de Zaira Cosmetics en su momento.

No obstante, en marzo de este año, la ex-conductora de Morfi reconoció los problemas en su pareja, especialmente al momento de compatibilizar las profesiones de ambos: "No te voy a decir que estamos atravesando nuestro mejor momento, pero no hay que salir a anunciar o declarar ninguna cosa. Hay un tiempo para todo. No estoy diciendo que estoy separada", manifestó en una entrevista.

Poco después, se vinculó a la hermana de Wanda Nara con Facundo Pieres, el ex-novio de su íntima amiga, Paula Chaves. A la vez, vincularon a Von Plessen con Jimena Butilengo, una modelo de 37 años radicada en París. Tanto Zaira como Butilengo salieron a aclarar la situación y negaron los romances.

"Me gustaría aclarar que no encontré a Jakob en nada, que nunca lo descubrí siendo infiel ni nada por el estilo, ni nada raro. La chica de la que hablan es alguien que conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijos cuando estuve en París y que no asistí por estar conectada 24/7 con mi hermana".