El programa de "Intrusos" comenzó con una información enigmática que sólo conocía Jorge Rial y que involucraba a uno de los integrantes del equipo. Cuando apareció la imagen de una ecografía en los televisores del estudio todos se miraron entre ellos ¿Quién está en la dulce espera?

Luego de unos minutos de misterio, Jorge reveló la hermosa noticia: luego de una larga búsqueda Débora D'amato será mamá.

La emoción rápidamente inundó al estudio y Jorge decidió sentarse en el panel para dejar a Débora en el centro y convertirse en la entrevistada.

Muy emocionada y feliz, la panelista contó cómo se dio esta situación que a muchos tomó por sorpresa: "Siempre me gustaron mucho los chicos, soñé con tener una familia muy grande. Con mi ex pareja, que estuvimos 10 años juntos, probamos todo, de mil maneras, y no se daba. Y no nos preguntábamos por qué", contó.

"Después me separé y estuve muchos años postergando esto porque sentía que estaba negándole a mi hijo/a la posibilidad de tener un padre... pero bueno. Los médicos Fernando Neuspiller y Martín Anchorena, a los que les debo todo, me explicaron que tenía la posibilidad, me hicieron muchos estudios y me dijeron que ahora estaba con condiciones."









"Los nombre que tengo pensados son Lola y Enzo, aunque me critican por un nombre tan identificado a River. Le mando un beso grande a Ricardo Bochini, pero me gusta ese nombre", contó y aclaró que por su fanatismo por Independiente cuando nazca su bebé lo hará socio en seguida. "Yo lo hago socio", se sumó Damián Rojo, también fanático del cuadro de Avellaneda.





