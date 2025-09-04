Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina.

Uno Entre Rios | Escenario | Cosquín Rock

Cosquín Rock 2026 anunció su grilla completa. El festival se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero en Córdoba, con seis escenarios y géneros variados.

4 de septiembre 2025 · 12:35hs
El festival más grande de Argentina se prepara para vivir su 26ª edición los próximos sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. La organización dio a conocer la grilla completa del Cosquín Rock 2026, que trae una programación de lujo para todos los gustos.

Este año, el festival va más allá del rock y abraza una diversidad de géneros musicales que incluyen blues, metal, trap y electrónica, ofreciendo una experiencia única en seis escenarios diferentes. La combinación de leyendas consagradas y talentos emergentes garantiza un espectáculo de alto nivel para miles de asistentes.

LEER MÁS: Cosquín Rock 2025: la lluvia no pudo frenar el amor por la música

El Cosquín Rock 2026 sorprende con su variada grilla musical

Cosquín Rock 2026 (1).jpeg

Entre los artistas confirmados destacan nombres como Abel Pintos, Airbag, Babasónicos, Bersuit Vergarabat, Ciro y Los Persas, Divididos, Eruca Sativa, Fito Páez, Franz Ferdinand, Gustavo Cordera, Kapanga, La Mississippi, Lali, Las Pastillas del Abuelo, Los Espíritus, Marky Ramone, Morat, Pappo x Juanse, The Chemical Brothers (DJ Set), Trueno, Turf y Wanda Jael, entre muchos otros.

Además, la grilla contará con la participación especial de Agarrate Catalina como artista invitado, sumando aún más variedad y sabor a esta edición.

Todos los artistas que estarán presentes

1915 - Abel Pintos - Ainda - Airbag - Amigos de Artistas - Arkadyan - Babasónicos - Bandalos Chinos - Beats Modernos - Bersuit Vergarabat - Blair - Brigado Crew - Bruz - Bulldozer Blues Band - Caligaris - Caras Extrañas - Chechi de Marcos - Ciro y Los Persas - Cordelia Andrada - Coti - Cruzando el Charco - Crystal Thomas & Luca Giordano - CTM - Cuarteto de Nos - David Ellefson - Deer Jade - Devendra Banhart (solo) - Dillom - Divididos - Dum Chica - El Club de la Serpiente - El Kuelgue - El Plan de la Mariposa - El Zar - Emi - Eruca Sativa - Estelares - Fantasmagoria - Fito Páez - Franky Wah - Franz Ferdinand - Gauchito Club - Gauchos of the Pampa - Girl Ultra - Gisa Londeiro & Toyo Bagoso - Glauco Di Mambro - Golo's Band & Anastasia Amarante - Grass Hopper - Guasones - Gustavo Cordera - Hermanos Gutierrez - Indios - Jóvenes Pordioseros - Kapanga - Kill Flora - Kölsch - La Franela - La Mississippi - La Vela Puerca - Labios de Sal - Lali - Las Pastillas del Abuelo - Las Pelotas - Las Witches - Le Dracs - Lehar - Les Diabolettes - Los Espíritus - Los Mentidores - Los Pericos - Lourdes Lourdes - Louta - Malandro - Mariano Mellino - Marilina Bertoldi - Marky Ramone - Matthias Tanzmann - Microtul - Misty Soul Choir - Morat - Nina Portela - Niño Monja - Pablo Fierro - Pappo x Juanse - Peces Raros - Perro Suizo - Piti Fernández - Renzo Leali - Rosy Gomeez - Rudy - Ryan - Santiago García - Silvestre y La Naranja - Six Sex - Sofi Mora - T&K - Tango & Roll - The Chemical Brothers (DJ Set) - Trueno - Turf - Un Muerto Más - Valentín Huedo - Victoria Whynot - Viejas Locas x Fachi y Abel - Wanda Jael - Wayra Iglesias - Ximena Monzón - Ysy A - Artistas invitados: Agarrate Catalina.

