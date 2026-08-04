Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

La Nación transferirá $120.000 millones a Entre Ríos para compensar el déficit previsional

Entre Ríos acordó con Anses una transferencia de $120.000 millones para compensar el déficit previsional y fortalecer su Caja de Jubilaciones.

4 de agosto 2026 · 14:18hs
La Nación transferirá $120.000 millones a Entre Ríos para compensar el déficit previsional.

La Nación transferirá $120.000 millones a Entre Ríos para compensar el déficit previsional.

El gobernador Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de la Anses, Guillermo Héctor Arancibia, firmaron un convenio que garantiza la transferencia de 120.000 millones de pesos para cubrir la compensación que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional de la provincia.

El acuerdo representa un avance histórico en un reclamo que Entre Ríos sostiene desde hace dos años y medio; y constituye un paso clave para dotar de mayor previsibilidad y sostenibilidad al sistema previsional provincial.

Comedores escolares en Entre Ríos: menos asistentes y raciones en 2025 que en 2019.

Comedores escolares en Entre Ríos: entre 2019 y 2025 bajaron cantidad de asistentes y de raciones 

Con una mesa de trabajo interinstitucional, el Museo Serrano inició el camino hacia su 110° aniversario

El Museo Antonio Serrano reunió a referentes de la ciencia y la tecnología de Entre Ríos

LEER MÁS: Frigerio defendió la reforma previsional y afirmó que busca frenar el déficit de la Caja jubilatoria

Entre Ríos logró un acuerdo histórico con Anses por $120.000 millones para financiar el déficit previsional

La provincia dio un paso histórico en la defensa de su Caja de Jubilaciones. El gobernador Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de la Anses, Guillermo Héctor Arancibia, suscribieron un convenio que permite avanzar en la resolución de uno de los principales reclamos financieros que la provincia mantenía con el Estado Nacional por el financiamiento del déficit previsional.

Por primera vez en la historia de Entre Ríos un gobierno provincial decidió llevar este reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales con la Caja de Jubilaciones provincial. La firma del convenio con Anses, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello; constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de las y los entrerrianos.

El acuerdo establece que la Anses transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 10.000 millones de pesos, entre noviembre de 2026 y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

Además, ambas partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Ese proceso permitirá establecer con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.

Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creando un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

Este acuerdo se suma al proceso de ordenamiento y saneamiento del sistema previsional impulsado por la gestión de Rogelio Frigerio. La reciente reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial, junto con este convenio alcanzado con el Gobierno Nacional, constituyen dos herramientas complementarias para fortalecer la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, garantizar mayor previsibilidad financiera y comenzar a resolver una deuda histórica que la Nación mantenía con las y los jubilados entrerrianos.

Entre Ríos Anses Nación
Noticias relacionadas
Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares.

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

El fenómeno de El Niño ya se siente en Entre Ríos y la región. 

El Niño: claves para prevenir enfermedades por roedores, dengue y alacranes 

El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas.

Desde el Gobierno registran un 77% de presentismo docente en Entre Ríos pese al paro nacional

lucha contra los consumos problematicos: la mision que une a entre rios con gaston pauls

Lucha contra los consumos problemáticos: la misión que une a Entre Ríos con Gastón Pauls

Ver comentarios

Lo último

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Ultimo Momento
María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Policiales
Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Ovación
Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo historia en Mar del Plata

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo historia en Mar del Plata

La provincia
La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Dejanos tu comentario