Uno Entre Rios | Ovación | San Benito Paraná

San Benito Paraná debuta en el Torneo Regional Amateur

Desde las 19, San Benito Paraná visitará a Unión de Crespo por el partido de ida de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur.

4 de agosto 2026 · 14:20hs
San Benito Paraná tendrá su estreno en la competencia nacional.

Prensa LPF

San Benito Paraná tendrá su estreno en la competencia nacional.

San Benito Paraná debutará este martes, a las 19, como visitante frente a Unión de Crespo, en el partido de ida de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur Femenino, certamen organizado por el Consejo Federal de AFA.

Esta serie, que se abrirá en el estadio Mundialista 25 de Agosto de la Capital Nacional de la Avicultura y se definirá el próximo fin de semana en un escenario a definir de la capital entrerriana, enfrentará a dos de los equipos más fuertes del fútbol femenino de la provincia.

Mariano Werner ahora espera por la carrera que se viene en Paraná a fines de este mes.

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Las Santas son las actuales tricampeonas del certamen de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y de la Copa Entre Ríos de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF); mientras que las Cerveceras se coronaron en la última edición del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC).

Los otros equipos entrerrianos en el Torneo Regional Amateur

Los otros cruces de la Región Litoral Sus serán Atlético San Jorge-Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario y Deportivo San José-1° de Mayo de Chajarí.

Espera en la Segunda Ronda Santa María de Oro de Concordia. En esa instancia se enfrentarán el vencedor de la serie de los equipos santafesinos contra quien se imponga entre paranaenses y crespenses; mientras que el triunfador entre los cuadros de San José y Chajarí jugará con las concordienses.

San Benito Paraná Torneo Regional Amateur Unión de Crespo Fútbol
Noticias relacionadas
Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras.

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado.

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

patronato, sin el goleador ante el tricolor

Patronato, sin el goleador ante el Tricolor

Del patio de su casa a los grandes estadios

Del patio de su casa a los grandes estadios

Ver comentarios

Lo último

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Ultimo Momento
María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Policiales
Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Ovación
Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo historia en Mar del Plata

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo historia en Mar del Plata

La provincia
La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Dejanos tu comentario