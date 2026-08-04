San Benito Paraná debuta en el Torneo Regional Amateur

Desde las 19, San Benito Paraná visitará a Unión de Crespo por el partido de ida de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur.

San Benito Paraná debutará este martes, a las 19, como visitante frente a Unión de Crespo, en el partido de ida de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur Femenino, certamen organizado por el Consejo Federal de AFA.

Esta serie, que se abrirá en el estadio Mundialista 25 de Agosto de la Capital Nacional de la Avicultura y se definirá el próximo fin de semana en un escenario a definir de la capital entrerriana, enfrentará a dos de los equipos más fuertes del fútbol femenino de la provincia.

Las Santas son las actuales tricampeonas del certamen de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y de la Copa Entre Ríos de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF); mientras que las Cerveceras se coronaron en la última edición del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC).

Los otros equipos entrerrianos en el Torneo Regional Amateur

Los otros cruces de la Región Litoral Sus serán Atlético San Jorge-Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario y Deportivo San José-1° de Mayo de Chajarí.

Espera en la Segunda Ronda Santa María de Oro de Concordia. En esa instancia se enfrentarán el vencedor de la serie de los equipos santafesinos contra quien se imponga entre paranaenses y crespenses; mientras que el triunfador entre los cuadros de San José y Chajarí jugará con las concordienses.