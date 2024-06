Cine: María Becerra le pone voz a Poppy de Mi Villano Favorito 4

No es la primera vez que la talentosa cantante y actriz ingresa al mundo del cine norteamericano; el año pasado, asombró al público con su colaboración en la banda sonora de Rápidos y Furiosos.

¡Todo es emoción! Estamos muy contentos de anunciar que María Becerra será la voz de Poppy enMi villano favorito 4″, anunció la cuenta de X de Universal Pictures Argentina. En este sentido, también dieron detalles sobre su personaje. “Poppy es una adolescente que sueña con ser una villana. ¿Podrá lograrlo?”. Además de revelar la noticia, también compartieron un adelanto de la película donde se pudo escuchar el doblaje que hizo la cantante.

El año pasado a la cantante la habían convocado desde la producción de un clásico: Rápido y furioso. Berrera fue la encargada de aportar lo suyo a la banda sonora. La canción Automático, se terminó convirtiendo en uno de los grandes éxitos de María.

Tras confirmar esta noticia, la cantante argentina compartió su emoción con sus seguidores y expresó su alegría en las redes sociales. “Que emoción poner mi voz para este personaje”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Por su parte, la intérprete de “Corazón vacío” se expresó al respecto y no pudo contener su alegría. “¡Qué emoción poner mi voz para este personaje!”, escribió en X. Rápidamente sus fanáticos reaccionaron a la noticia y la felicitaron. “Te fuiste internacional (otra vez)” y “Cuando pienso que no podés salir con algo nuevo, aparecés hasta en doblaje”, comentaron algunos usuarios. En esa misma línea, otros agregaron: “Quiero que muestren tus expresiones al hablar porque no puedo creer que es tu voz”; “Estaremos viendo Mi villano favorito 4 en cines”; “Y bueno, ahora seré fan de Mi villano favorito ”.