Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

La película argentina Belén, de Dolores Fonzi, quedó afuera de la carrera de los Premios Oscar y ahora va por el Goya.

22 de enero 2026 · 11:37hs
La película argentina Belén

Este jueves por la mañana se anunciaron finalmente las nominaciones para la edición 98 de los Premios Oscar. La película Belén de Dolores Fonzi quedó fuera de la lista de nominadas. Belén figuraba entre las 15 preseleccionadas para competir en el rubro de Mejor Película Internacional.

Cerca de las 10.45 hora argentina, la transmisión oficial conducida por Lewis Pullman y Danielle Brooks dio a conocer los cinco títulos que participarán en la ceremonia que se realizará el 15 de marzo. Los seleccionados fueron The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), Sentimental Value (Noruega), Sirt (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez).

Belén, película

Carrera por los Premios Goya

Ahora, la carrera internacional de Belén apunta a los Premios Goya por el que competirá en rubro "mejor película iberoamericana" con La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes (Chile); La piel del agua, de Patricia Velásquez (Costa Rica); Manas, de Marianna Brennand (Brasil) y Un poeta, de Simón Mesa Soto (Colombia). La ceremonia será el 28 de febrero y buscará agrandar sus vitrinas, que cuentan con el Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto, que se llevó Camila Plaate.

Visualmente, la película apuesta por una estética contenida, con paletas de colores sobrias y una iluminación que acentúa la sensación de encierro y vulnerabilidad. Fonzi construye así un relato en el que lo íntimo y lo político se entrelazan, mostrando cómo una situación personal se convierte en símbolo de una problemática colectiva. La dirección evita el tono panfletario y opta por la ambigüedad, invitando al espectador a reflexionar sobre los límites de la justicia y las trampas de los prejuicios sociales.

En Belén, el cine argentino encuentra una obra que coloca en primer plano la sensibilidad social, el rigor narrativo y el desafío artístico. La película parte de un caso real ocurrido en Tucumán: una joven es procesada judicialmente tras un evento obstétrico en el hospital público. Este hecho, que conmocionó a la opinión pública, sirve de base para una exploración profunda del entramado judicial, la desigualdad y el modo en que la sociedad responde ante situaciones límite.

La narración, construida por Fonzi en su triple rol de directora, guionista y actriz, se aleja de la linealidad convencional. El guion privilegia los silencios, los gestos mínimos y la sugerencia por sobre la exposición, generando una atmósfera donde cada imagen y cada pausa adquieren peso. La cámara se mantiene cercana a los personajes, en especial a la protagonista, interpretada por Camila Plaate, cuya actuación transmite con contundencia el desconcierto y la fortaleza de una mujer enfrentada a un sistema impiadoso.

Por su parte, Fonzi realiza un doble rol en este proyecto como directora y como actriz, aportando matices y presencia en escenas clave. Su interpretación, lejos de buscar protagonismo, enriquece la trama y refuerza la tensión narrativa. La interacción entre Fonzi y Plaate resulta esencial para transmitir el clima de opresión y la ambigüedad moral que atraviesa la historia. El resto del reparto acompaña con actuaciones sobrias, delineando personajes complejos que escapan al maniqueísmo, seg{un opinan los críticos.

