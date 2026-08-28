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Tensión en el Consejo del Salario: la CGT y las CTA se retiraron y el Gobierno definirá el aumento

La CGT y las dos CTA abandonaron el Consejo del Salario tras rechazar la modalidad virtual y la oferta empresarial. El Gobierno fijará el aumento por decreto.

28 de agosto 2026 · 14:27hs
Tensión en el Consejo del Salario: la CGT y las CTA se retiraron y el Gobierno definirá el aumento.

Tensión en el Consejo del Salario: la CGT y las CTA se retiraron y el Gobierno definirá el aumento.

El Consejo del Salario Mínimo tuvo este viernes un escandaloso desenlace luego de que la CGT y las dos CTA abandonaran el encuentro virtual, en rechazo a la decisión de la Secretaría de Trabajo de mantener esa modalidad. Sin acuerdo, el Gobierno y la UIA quedaron solos y los funcionarios libertarios fijarán nuevamente por decreto el aumento del salario mínimo.

Durante la reunión, las centrales obreras propusieron un salario mínimo de "$911.000 para julio y $993.000 para diciembre", mientras que el sector empresarial ofreció una suba del "1,8% en septiembre y 1,7% desde octubre hasta abril", con un salario mínimo que llegaría a "$468.000".

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Sin acuerdo y con fuerte tensión: el Gobierno fijará por decreto el nuevo salario mínimo

"Lo que ofrecieron no alcanza ni para un kilo de pan", dijo el cotitular de la CGT Jorge Sola, quien cuestionó la propuesta empresarial y sostuvo que las cifras planteadas resultaban insuficientes para los trabajadores.

"Nos levantamos de la reunión y nos fuimos sin realizar la reunión plenaria", confirmó Sola, quien explicó que el malestar sindical comenzó por "la falta de presencialidad" y "el incumplimiento al mandato que le había dado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de promover el diálogo tripartito".

El dirigente también cuestionó la modalidad virtual del encuentro y afirmó: "Nos quejamos de la falta de relevancia que le daban a la reunión, ya que el propio secretario de Trabajo ni siquiera estaba presente".

Antes de retirarse, los dirigentes reclamaron que se reactivaran las comisiones de Formación Profesional, Empleo y Productividad. Según Sola, esos ámbitos son necesarios para discutir "qué está pasando con el empleo y la productividad en la Argentina".

"No creen en el diálogo como elemento de construcción y de saldar conflictos (agregó), sino que creen que tiene que llegarse a un enfrentamiento entre las partes y para impedir eso se necesita una mesa de diálogo tripartito que el Gobierno está evitando", señaló.

Sola anticipó además que realizarán una denuncia ante la OIT para que "imponga una comisión técnica, que significa una inspección". El organismo internacional había instado al Gobierno argentino a informar antes del martes 1° de septiembre si finalmente generó un ámbito de diálogo tripartito, luego de la denuncia sindical presentada en junio.

Por su parte, Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares de la CGT, afirmó: "Nos ofrecieron 468 mil pesos recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar, no vamos a ir al plenario y no van a tener quórum. Lo que nos ofrecieron fue irrisorio".

Desde el Ministerio de Capital Humano respondieron que "los sindicalistas fueron a hacer un show con la excusa de la presencialidad de la reunión" y aseguraron que las centrales rechazan la modalidad virtual porque "esos encuentros son grabados y ellos no quieren que quede registro de nada".

"Nosotros queremos evitar el show para poder hablar civilizadamente y para contribuir a la paz social", sostuvo una fuente oficial, quien agregó que "en un mundo de la tecnología no es necesario hacer movilizaciones, cortar la calle y afectar a la gente".

El secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, consideró que "el Gobierno ofrece salarios de indigencia y eso no se puede aceptar". En tanto, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que "este gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio" y sostuvo que "el Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias".

consejo Salario Argentina
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