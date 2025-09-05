Uno Entre Rios | Show | Charly García

Charly García fue a ver a la Selección y saludó a Lionel Messi

5 de septiembre 2025 · 15:18hs
Charly García disfrutó del partido Argentina vs Venzuela como un fanático más desde las plateas. Tras la victoria, el cantante pasó por el vestuario y conversó con el capitán de la selección argentina Lionel Messi.

Tras el resultado de 3 a 0 en la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026, Charly García se acercó a saludar y posó con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y también con Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras conversar durante varios minutos con el músico y hablar con la prensa, el 10 se retiró del estadio en auto, acompañado por su esposa e hijos.

Cuando Leo se retiraba, volvieron a saludarse a través de la ventanilla del auto. Más allá del emotivo momento, lo que no pasó inadvertido fue la expresión de felicidad de Antonela Roccuzzo.

En un video que compartió el periodista Emiliano Raddi se pudo ver el momento en el que Messi salía del estadio de Núñez, pero frenó su auto para volver a saludar a García. Se tomaron de las manos y el músico le dijo: “Que Dios te bendiga” y le lanzó un beso. Antonela se llevó un mano al corazón y aplaudió.

El músico compartió imágenes de su encuentro con Lionel Messi en el vestuario. “Gracias Leo Messi”, expresó el cantante en Instagram.

