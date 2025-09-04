Piano Bar trae a Paraná un homenaje íntimo a Charly García

La música de Charly García vuelve a sonar en Paraná de la mano de Piano Bar, la banda tributo más reconocida del país dedicada a la obra del ícono del rock nacional

La música de Charly García vuelve a sonar en Paraná de la mano de Piano Bar , la banda tributo más reconocida del país dedicada a la obra del ícono del rock nacional. El grupo se presentará el viernes 19 de septiembre a las 21 en el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54), con un formato especial titulado Íntimo. Las entradas ya están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro, con promociones de 3 y 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Liderada por Tiago Galíndez, la formación lleva más de siete años recorriendo los escenarios más importantes del país con un espectáculo que revive las distintas etapas de Charly: desde Sui Generis y Serú Girán hasta su prolífica carrera solista. “El desafío es hacerlo bien, transmitir la esencia de Charly y al mismo tiempo seguir siendo yo el que canta. No se trata de imitar, sino de conectar a la gente con esas emociones que siempre despiertan sus canciones”, expresó Galíndez en diálogo exclusivo con UNO .

En esta oportunidad, la propuesta será en formato acústico, con un clima más cercano. “Nos imaginamos estar en el living de la casa de Charly, como si él dijera: ‘anoche compuse esta canción’ y se pusiera a tocar. Queremos invitar al público a compartir esa intimidad, con un recorrido por la historia detrás de cada tema y un ida y vuelta con la gente”, explicó el cantante. El repertorio incluirá clásicos como Rezo por vos, Inconsciente colectivo, Confesiones de invierno y No me dejan salir.

Con presentaciones en lugares emblemáticos como el Teatro Gran Rex y el CCK, Piano Bar se consolidó como el tributo más fiel al legado de García. Actualmente, la banda graba nuevas versiones de sus clásicos, que estarán disponibles en plataformas digitales a partir de septiembre. “Respetamos mucho la obra original, porque cada canción ya está grabada en el corazón de la gente. Queremos que ese vínculo se mantenga intacto y que las canciones sigan vivas en cada escenario”, concluyó Galíndez.