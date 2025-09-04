Uno Entre Rios | Escenario | Cosquín Rock

Todo lo que tenés que saber del Cosquín Rock 2026

Más de 100 artistas nacionales e internacionales confirmaron su participación en el Cosquín Rock 2026, un clásico del verano y que cada año renueva su propuesta

4 de septiembre 2025 · 14:14hs
Cosquín Rock 2026

Cosquín Rock 2026
Cosquín Rock 2026

Cosquín Rock 2026
Cosquín Rock 2026

Cosquín Rock 2026

El 14 y 15 de febrero, el Aeródromo de Santa María de Punilla volverá a convertirse en el epicentro de la música con la edición número 26 de Cosquín Rock. Más de 100 artistas nacionales e internacionales confirmaron su participación en un festival que ya es un clásico del verano y que cada año renueva su propuesta.

COSQUÍN ROCK (2)

Cosquín Rock 2026

Seis escenarios, propuestas gastronómicas, actividades para todas las edades y una marea de público que ya aseguró su lugar anticipan un fin de semana explosivo. El festival, que en sus primeras ediciones se celebraba en la Plaza Próspero Molina y hoy tiene sede en el aeródromo cordobés, sigue creciendo en convocatoria y diversidad.

Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina.

Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina

Tiago Galíndez

Piano Bar trae a Paraná un homenaje íntimo a Charly García

Una grilla imponente

El cartel de este año reúne nombres históricos y artistas emergentes de distintos géneros: del rock al indie, del trap a la música urbana, pasando por blues, metal, punk y electrónica. Entre los internacionales se destacan Franz Ferdinand, referentes del indie rock; The Chemical Brothers (DJ Set), pioneros de la música electrónica; el cantautor experimental Devendra Banhart; los Hermanos Gutiérrez, con su particular fusión de folk y country; y Morat, uno de los grupos más escuchados en plataformas.

Embed

Del lado argentino, la lista es igual de contundente. Fito Páez regresa al escenario de las sierras, mientras que Lali presentará su costado más rockero. Airbag, luego de agotar tres estadios River, mostrará su nuevo álbum El Club de la Pelea I. También dirán presente Divididos, Ciro y los Persas, Babasónicos, La Vela Puerca, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Eruca Sativa, Caligaris y Viejas Locas x Fachi y Abel, entre otros.

A la grilla se suman artistas que marcan la escena actual como Dillom, Louta, Marilina Bertoldi y Peces Raros, así como bandas de larga trayectoria que ya forman parte del ADN del festival: Guasones, Kapanga, Estelares y Turf.

COSQUÍN ROCK (3)

Un festival que trasciende fronteras

Con 25 ediciones consecutivas, Cosquín Rock se consolidó como uno de los eventos más convocantes de la región. Su identidad se construye sobre la mixtura de géneros, generaciones y experiencias, convirtiéndolo en mucho más que un festival: un encuentro federal donde conviven familias, jóvenes y amantes de la música.

La propuesta cordobesa se complementa con su proyección internacional. En 2026, además de la cita en Santa María de Punilla, Cosquín Rock tendrá su desembarco en Brasil, sumándose a la lista de países que ya recibieron su impronta: México, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España.

Con las montañas como testigo, la edición 2026 promete dos jornadas intensas y memorables. Una vez más, el rock será anfitrión de un ritual que sigue escribiendo la historia de la música en la región.

LEER MÁS: Topa: "El premio más grande es el amor de los chicos"

Cosquín Rock artistas verano Rock
Noticias relacionadas
“Al borde del abismo”

Noche franco–entrerriana: cine y teatro con Olivier Pascalin

“Mastroianni y el Gas”

"Mastroianni y el Gas", nuevas funciones en Sala Saltimbanquis

Carlos Velázquez

Carlos Velázquez contó que La Peña de los Sueños vuelve en septiembre

Científicos del Palo

Científicos del Palo vuelve a Paraná con "Gorilophrenia"

Ver comentarios

Lo último

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Ultimo Momento
Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Santa Fe será sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo del Fuego

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Portugal: cayó funicular en Lisboa y hay 15 muertos y varios heridos

Portugal: cayó funicular en Lisboa y hay 15 muertos y varios heridos

Todo lo que tenés que saber del Cosquín Rock 2026

Todo lo que tenés que saber del Cosquín Rock 2026

Policiales
Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Ovación
El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea

APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

La provincia
Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Paraná: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en Defensa del Consumidor

Paraná: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en Defensa del Consumidor

Sauce Montrull obtuvo un dictamen clave para convertirse en municipio

Sauce Montrull obtuvo un dictamen clave para convertirse en municipio

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Dejanos tu comentario