Céline Dion: el drama de su salud

Las noticias sobre la salud de Céline Dion, una de las cantantes pop más exitosas de la historia, no son para nada alentadoras. En diciembre de 2022 fue diagnosticada con el "síndrome de la persona rígida", una rara dolencia que le impide cantar, dado que esta enfermedad neurológica que debilita todo su cuerpo y afecta a una persona entre un millón.

Este año tuvo que suspender definitivamente su gira mundial anunciada en mayo, y en los últimos días su hermana Claudette afirmó que la intérprete “ya no tiene control sobre sus músculos”.

Millones de fans en todo el mundo, entonces, elevan sus rezos para la mejoría de una cantante única, que nunca paró de sobresalir y triunfar, desde que supo ganar el concurso Eurovisión en 1988 en representación de su Canadá natal tras un pasado como niña prodigio de la canción.

Luego ganó el Grammy en 1996 por su álbum Falling into you, y mantuvo su éxito hasta Courage de 2019 (su disco número catorce en encabezar el chart de Billboard).

Además, por sobre todo, sentó las bases para postergadas residencias artísticas en el hotel Caesar’s Palace de Las Vegas, que sirvieron de inspiración para This Is It, el frustrado regreso de su ídolo Michael Jackson, la persona que la inspiró a aprender inglés, entre algunos hitos de una vida plagada de sucesos.

Nacida en Quebec, región ubicada en la parte franco parlante canadiense, en 1968, a los 13 años y gracias al single Ce N’etait Qu’un Rêve, Céline alcanzó el primer lugar del ranking de ventas regional.

Esa canción, más los discos La voix du bon Dieu (1981) y Tellement j'ai d'amour… (1982), la catapultaron a la fama en su país, en Francia, en Bélgica y en Suiza: todos países que hablan francés.

El éxito de Incognito (1987), sumado a su triunfo en Eurovisión de la mano de Ne Partez Pas Sans Moi, representando a Suiza, llevaron a Dion a preparar de modo cuidadoso su desembarco en el mercado anglosajón. El proyecto se dio en 1990 con el álbum Unison: una colección de canciones pop adhesivas como un buen chicle globo y baladas capaces de desarmar al más duro.