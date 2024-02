Cande Tinelli: todos los detalles de la boda

Si bien los celulares no estaban permitidos, todos quisieron mostrar su look de cara a una de las fiestas más importante de la farándula argentina de este verano. En ese sentido, a medida que transcurría la noche, los fanáticos y curiosos pudieron espiar un poco la boda desde adentro. Lo cierto es que el conductor de ShowMatch se muestró muy feliz por ver a su hija dar este gran paso. El padre de la novia también se mostró muy cerca de Soledad Aquino, su exmujer y mamá de Candelaria.

Cande Tinelli12.jpg

Quien también se sumó a la partida fue la panelista Yanina Latorre, íntima amiga de la familia. También estuvieron presentes Momi Giardina, Lizardo Ponce, Pampita, Lourdes Sánchez y más.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ’ (@candelariatinelli)

"Anoche no fue una noche normal. Algo especial había en el aire. Se respiraba paz, amor, felicidad, y mucha emoción. Todo fue perfecto. Como tenia que ser. Lugar, familia, amigos, mis bebes de cuatro patas. Mi corazón explota de felicidad. Tuvimos una sobredosis de amor entre todos. Se sentia en el ambiente. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos y todas. Mucha gente trabajó duro para que esto sea asi de increíble. Ni de mas, ni de menos. Todo era justo. Hermoso. Me llevo a mi almohada una profunda sensación de paz y alegría. En un universo ideal, desearía que todos los dias de mi vida sean como anoche. Amo a mi familia con locura. Hoy me costó separarme después de unos días mágicos. Te amo Coti, mi amor. Me siento muy, muy, muy feliz. Soy más feliz a tu lado. Te elijo para que sigamos recorriendo esta vida juntos, con la risa, el respeto, y el amor que nos caracteriza. Solo vos y yo sabemos cuanto atravesamos juntos, para hoy estar donde estamos", Expresó Cande en sus redes.