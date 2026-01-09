Uno Entre Rios | Show | Britney Spears

Britney Spears anunció que volverá a los escenarios

La cantante Britney Spears excluiría a Estados Unidos del proyecto. Se presentará en escenarios de Australia y Reino Unido.

9 de enero 2026 · 12:31hs
La cantante Britney Spears anunció su inminente regreso a los escenarios con un emotivo posteo que publicó el jueves por la noche y en el mismo comunicó que por “razones extremadamente sensibles” excluiría a Estados Unidos del proyecto. Colaboraría junto a su hijo.

La intérprete de Baby, One More Time dejó a un costado su carrera artística el pasado 21 de octubre del 2018, para poder enfocarse en su batalla legal en contra de su padre Jaime Spears por la tutela legal en la que estaba sometida.

Colaboración incluida

A través de un posteo que publicó en su cuenta de Instagram, Spears adelantó una futura colaboración con su hijo de 19 años, Jayden.

¡¡¡Le envíe este piano a mi hijo este año!!! Curiosamente, bailo en IG para curar cosas de mi cuerpo de las que la gente no tiene ni idea. Sí y a veces es embarazoso... pero caminé a través del fuego para salvar mi vida…”, inició su publicación, haciendo referencia a los múltiples videos que publica en su red social.

Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto, comunicó, revelando los próximos destinos de sus futuros shows.

En la misma línea, le dedicó unas dulces palabras a su hijo menor: “¡¡¡Es una gran estrella y me siento tan honrado de estar en su presencia!!! ¡¡¡Que Dios te bendiga, hombrecito!!!”.

