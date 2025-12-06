Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un hombre de Concordia falleció tras un choque frontal entre su camioneta y un camión de logística en la Ruta 2, cerca de Santa Catalina, Uruguay.

En las últimas horas de este viernes, lamentablemente falleció un hombre oriundo de Concordia que horas ante había sufrido una fuerte colisión mientras conducía una camioneta Volkswagen Amarok.

El choque frontal, según los reportes policiales, sucedió aproximadamente a las 6 de la mañana de este viernes 5 de diciembre, a la altura del kilómetro 202 de la Ruta 2, entre Rodó y Santa Catalina, Departamento Soriano, en la República Oriental del Uruguay.

choque Uruguay

Más precisamente, se trató de una colisión fronto lateral entre un camión de logística de la empresa “Mirtrans” y la camioneta que conducía el concordiense.

Las autoridades intervinientes en el lugar, calificaron de “muy grave” la colisión ya que habían reportado que el conductor entrerriano, de entre 40 y 50 años, había sufrido lesiones de consideración.

camion uruguay

En los primeros momentos posteriores al accidente, hubo desvío de tránsito en Santa Catalina por Parada Suárez ya que la ruta permaneció cortada. Trabajó allí personal policial y de Bomberos, consignó El Entre Ríos.