Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

La Policía de Entre Ríos desarticuló una red de narcotráfico con 18 allanamientos, detuvo a su jefe y otros miembros, incautó drogas, dinero, vehículos de lujo y armas.

En un operativo conjunto y de alto impacto, la Policía de Entre Ríos desarticuló una organización criminal dedicada al narcotráfico, tras ejecutar 18 allanamientos simultáneos en diversas localidades de la provincia. El golpe, que se llevó a cabo bajo la supervisión del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y la Dirección de Drogas Peligrosas, permitió la detención de cinco personas, entre ellas, el presunto jefe de la estructura criminal.

Según se informó a UNO , el operativo se desplegó el 4 de diciembre en las ciudades de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Rosario del Tala y Gualeguaychú, con la coordinación de distintas fuerzas de seguridad locales y de grupos especializados en narcotráfico. La simultaneidad de los allanamientos, que se realizaron de manera sorpresiva y meticulosamente coordinada, impidió cualquier intento de reacción por parte de los involucrados, asegurando de esta forma pruebas clave para el caso.

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Entre los detenidos, destaca la captura del principal organizador de la red de narcotráfico, quien sería el responsable de coordinar la distribución de drogas, el abastecimiento de dinero y la supervisión de los puntos de venta. Esta detención, clave para la desarticulación de la organización, debilita seriamente la operatividad de la estructura criminal.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron una considerable cantidad de estupefacientes, entre ellos, clorhidrato de cocaína en formato “piedra”, que sería sometida a un proceso de estiramiento antes de su comercialización. También se encontraron marihuana en diversas presentaciones, plantas y cogollos de cannabis, y otros elementos relacionados con el fraccionamiento y distribución de las drogas.

9507c7f3-62ab-4738-8268-2a73f909f7e8

Además, se incautaron varios artículos relevantes para el funcionamiento de la red: un arma de fuego, municiones, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, cámaras de vigilancia, equipos electrónicos, celulares, cuadernos con anotaciones y una contadora de billetes.

La operación también permitió la incautación de una importante suma de dinero en efectivo, que asciende a $7.959.320, además de 6.700 dólares y tres vehículos de alta gama, los cuales eran utilizados por los miembros de la organización para la distribución y transporte de los estupefacientes.

Jefe narco detenido en Entre Ríos

autos alta gama secuestrados

Una red de amplio alcance

En total, se identificaron a 39 personas involucradas en la estructura criminal, de las cuales 22 eran hombres y 17 mujeres. "La coordinación milimétrica, la simultaneidad en los ingresos y la precisión del despliegue policial evidencian un trabajo investigativo sólido, impulsado por funcionarios de Drogas Peligrosas y acompañado por múltiples áreas especializadas a nivel provincial", señalaron desde la Policía.

Finalmente, se indicó que los elementos secuestrados y las actuaciones fueron elevados al Juzgado Federal interviniente para la continuidad del proceso judicial.