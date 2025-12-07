Uno Entre Rios | Ovación | Don Bosco

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

El equipo de Don Bosco superó este fin de semana a Colonia Avellaneda en la serie final y repetir el logro en la categoría.

7 de diciembre 2025 · 18:16hs
Los jugadores de Don Bosco que salieron campeones.

APS.

Los jugadores de Don Bosco que salieron campeones.

Este fin de semana concluyó la temporada 2025 del Lanzamiento Lento en la categoría +35 de la Asociación Paranaense de Sóftbol, y Don Bosco volvió a adueñarse del título tras una campaña impecable que lo consagra tricampeón, repitiendo los logros obtenidos en 2023 y 2024.

La definición del Grand Prix reunió a los cuatro mejores equipos del año. Tras los tres torneos disputados, las posiciones generales habían quedado: 1º Don Bosco, 2º Colonia, 3º Aguará, y un empate en el cuarto puesto entre Centro y Softbol Play. Un partido desempate definió el ingreso de Centro al cuadro final.

Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Hubo podio entrerriano, Nadia Cutro junto a  Miguel Recalt (Toyota).

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

En la primera serie, Aguará —tercero en la clasificación— superó a Centro y avanzó para enfrentar a Colonia, aunque terminó quedando en el camino. Así, el Grand Prix mantuvo la lógica del año y dejó frente a frente a los dos mejores equipos de la temporada: Don Bosco y Colonia, en una final al mejor de cinco juegos.

Una serie final con emociones y un cierre contundente

La serie comenzó el viernes por la noche con un Don Bosco muy efectivo, llevándose los dos primeros encuentros: 25-14 y 11-10, este último en un cierre ajustado.

El sábado por la tarde se disputó el tercer partido, en el que Colonia Avellaneda mostró carácter y reacción. Con un gran cierre en el séptimo período, logró dar vuelta el marcador y ganar 11-10, estirando la definición.

Sin embargo, el cuarto juego fue totalmente dominado por Don Bosco. El equipo de la Avenida dejó en claro por qué se mantuvo durante toda la temporada como el mejor del circuito, imponiendo su potencia ofensiva con una sucesión de bateos imparable: 5 carreras en el primer período, 7 en el segundo, 1 en el tercero y 9 en el cuarto.

Colonia solo pudo descontar con dos cuadrangulares solitarios en el cuarto tramo, insuficientes para evitar la aplicación de la regla de la piedad. El encuentro finalizó en la parte alta de la quinta entrada con un contundente 23 a 2 que selló el tricampeonato para Don Bosco.

EL plantel de Don Bosco

El equipo campeón, dirigido técnicamente por Patricio Ferrara, estuvo integrado por: Emanuel Garbarino, Iván y Bruno Rista, Bruno Beresvil, Hernán Delcassé, Alejandro Altamirano, Francisco y Lisandro Sabaté, Diego Alberto, Gastón Stessens, Matías Fernández, Martín Luna, Lautaro Ferrara, Jorge Valla y Carlos Devetac.

Con esta nueva consagración, Don Bosco ratifica su dominio en la categoría +35 y cierra un 2025 perfecto, habiendo ganado todos los torneos del calendario.

De esta manera se definió el certamen de la categoría de veteranos del deporte del bate, que organiza la Asociación Paranaense de Sóftbol.

Don Bosco Lanzamiento Colonia Avellaneda
Maravilla Martínez la figura de Racing ante Boca.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Talleres campeón el fin de semana.

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Los Pumas 7 estuvieron muy cerca del título.

Los Pumas 7 fueron subcampeones en Ciudad del Cabo

Canapino festejó a la grande en La Plata.

Canapino festejó su flamante título con su 6ª victoria del año

