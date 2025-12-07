Uno Entre Rios | La Provincia | Alerta amarilla

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes este lunes por la tarde en el centro-norte de la provincia, con recomendaciones de precaución para la población.

7 de diciembre 2025 · 18:00hs
Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para la zona centro norte del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este lunes por la tarde.

La zona abarca los departamentos de Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

LEER MÁS: SMN: pronostican tormentas y rige alerta para el lunes

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

