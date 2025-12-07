Uno Entre Rios | La Provincia | Capacitación

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Se realizó en Rosario del Tala la entrega de los carnets oficiales a los nuevos Guías de la Naturaleza. Todos se formaron mediante un programa de capacitación.

7 de diciembre 2025 · 20:23hs
A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se realizó en Rosario del Tala la entrega de los carnets oficiales a los nuevos Guías de la Naturaleza, formados mediante un programa de capacitación específico.

Datos de la capacitación

La actividad estuvo a cargo de técnicos de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, quienes dictaron el curso orientado a brindar conocimientos específicos sobre flora, fauna, ecosistemas entrerrianos e interpretación ambiental.

El programa tiene como propósito ofrecer herramientas concretas para que los futuros guías puedan desempeñar su tarea con solvencia, promover experiencias de calidad para los visitantes y, al mismo tiempo, fortalecer el cuidado del patrimonio natural y cultural de la provincia.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, señaló: “Buscamos que cada guía esté preparado no solo para acompañar visitantes, sino también para convertirse en un actor activo en la conservación. Quienes trabajan en entornos naturales tienen una responsabilidad doble: preservar el ambiente y transmitir su valor a quienes lo recorren”, destacó.

Por su parte, José Osinalde, indicó que “este programa es una herramienta fundamental para profesionalizar la actividad y poner en valor nuestros recursos naturales y culturales”.

Los tres ejes transversales

* Recursos naturales, con contenidos sobre biodiversidad, sistemas ecológicos, flora y fauna nativa.

* Interpretación Ambiental y Senderismo Interpretativo, abordando metodologías para transmitir el conocimiento y facilitar recorridos guiados de manera segura y educativa.

* Componente cultural, que integra saberes locales, prácticas comunitarias y el valor del patrimonio histórico y territorial.

Con esta nueva entrega de carnets realizada en Rosario del Tala, la provincia continúa fortaleciendo una red de guías capacitados que acompañan el desarrollo del turismo sustentable y el cuidado del ambiente en Entre Ríos.

