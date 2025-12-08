Uno Entre Rios | Ovación | España

El técnico de España se quejó por las largas distancias entre las sedes del Mundial 2026

España compartirá grupo con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí y su director técnico está más preocupado por la logística.

8 de diciembre 2025 · 09:36hs
El sorteo de la Copa del Mundo de 2026, celebrado este viernes, dejó al director técnico del seleccionado de España, Luis de la Fuente, más preocupado por la logística de los viajes que por la composición del Grupo H: "Lo que más nos preocupa es tener que recorrer tantos kilómetros cada tres o cuatro días", dijo.

España compartirá grupo con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, disputando sus encuentros en sedes tan distantes como Miami, Houston, Atlanta y Guadalajara (México). De la Fuente admitió que las posibles rutas dentro de Estados Unidos y México son su principal inquietud. "Lo que más me preocupa es la cantidad de viajes o las largas distancias entre partidos… Lo que más nos preocupa es tener que recorrer tantos kilómetros cada tres o cuatro días", dijo el seleccionador.

Aunque el sorteo colocó a España en un grupo que a priori parece accesible, De la Fuente se mostró cauto y rechazó la etiqueta de favorito. "No creo que seamos favoritos en absoluto", declaró. Si bien reconoció que ser catalogado como favorito es un "reconocimiento al fútbol español", enfatizó que "hay otros equipos que también entran en esa categoría".

El técnico destacó la alta competitividad del torneo, mencionando la experiencia de sus rivales: "El nivel del Mundial es altísimo. Cabo Verde debuta, pero Uruguay tiene un seleccionador como [Marcelo] Bielsa".

Sorteo "fácil"

El sorteo abrió la posibilidad de que España se enfrente a la actual campeona del mundo, Argentina, en los octavos de final. Sin embargo, De la Fuente prefirió centrarse en superar la fase inicial, afirmando que en las eliminatorias "nada es fácil… cualquiera te puede ganar".

El seleccionador concluyó con un mensaje enfocado en la gestión interna: "Lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que podemos controlar. Si terminamos primeros de grupo, en las siguientes rondas eliminatorias solo será ganar, ganar y ganar. Eso es lo que podemos controlar".

