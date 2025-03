Ari Paluch suspendido de Rock & Pop tras repudiable chiste

Embed "Ari Paluch":

El incidente ocurrió el martes, cuando Paluch conversaba con Beto Casella y su hija, Martina Paluch. En ese contexto, el locutor mencionó la posibilidad de conseguir burundanga para manipular a una locutora, lo que generó incomodidad entre sus compañeros. “¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora?”, preguntó a Casella, quien respondió que su nombre era Noe.

Paluch continuó con su comentario: “Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos el vaso con agua”. En ese momento, Casella intervino y le pidió a Martina que frenara a su padre. La joven, visiblemente incómoda, respondió: “Padre, padre, ubicate”. Sin embargo, el periodista insistió con su broma: “¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito? ¿Que te da un besito?”.

La reacción de Martina fue contundente: se quitó los auriculares y mordió su labio en señal de desaprobación. Segundos después, Paluch abandonó la transmisión y el programa pasó a una tanda publicitaria en un ambiente de evidente tensión.

Como consecuencia de estos comentarios, la emisora tomó medidas. Según el periodista Nacho Rodríguez, Rock & Pop decidió suspender a Ari Paluch hasta el viernes. En la edición del miércoles de "Arizona", el conductor no estuvo presente y no se hizo ninguna referencia al episodio ocurrido el día anterior.

El polémico comentario de Paluch generó indignación en redes sociales, donde múltiples usuarios cuestionaron sus palabras y pidieron medidas más severas por parte de la radio. No es la primera vez que el periodista se ve envuelto en este tipo de situaciones, lo que reavivó debates sobre los límites del humor en los medios de comunicación.

Pedido de disculpas

“Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana", comenzó diciendo y siguió: “Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor... Como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos".

En ese sentido, aclaró: "Esto no es una excusa, es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija delante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer y con ninguna persona".

"Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija", siguió diciendo.

"O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido", expresó.

Por último, finalizó con una reflexión y aseguró: “Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno a veces dice naturalmente no deben ser dichas. Y si en el caso como este son dichas, deben ser inmediatamente remendadas. Así que vaya este pedido de disculpas. Y muchas gracias”.