Ángela Leiva de vacaciones en Orlando Ángela Leiva dejó de lado las playas para vivir una experiencia distinta: eligió la adrenalina de los parques temáticos más famosos del mundo 27 de octubre 2025 · 12:38hs

Lejos de los escenarios, los shows multitudinarios y el ritmo intenso de la música, Ángela Leiva decidió hacer una pausa. Esta vez, dejó de lado las playas para vivir una experiencia distinta: eligió la adrenalina de los parques temáticos más famosos del mundo, y fue rumbo a Orlando, Florida, destino emblemático para quienes buscan aventura en los icónicos Universal Studios.

Ángela Leiva (2) Ángela Leiva de vacaciones en Orlando La artista compartió en sus redes sociales distintos momentos de su viaje, donde se la vio relajada y disfrutando de cada instante. “¿Alguien dijo vacaciones?”, escribió como preludio a un álbum de fotos y videos que retrataron la esencia de su descanso.

Entre atracciones y postales junto a sus seres queridos, Leiva mostró una faceta más cercana. Desde la entrada de Universal, con su mítica torre y el globo terráqueo que da la bienvenida a miles de visitantes cada día, hasta los espacios especialmente ambientados para Halloween, la cantante se mostró plena y sin artificios, lejos de cualquier pose forzada. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AngelaLeivaOk (@angelaleivaok)