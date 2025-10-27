Ángela Leiva de vacaciones en Orlando

Lejos de los escenarios, los shows multitudinarios y el ritmo intenso de la música, Ángela Leiva decidió hacer una pausa. Esta vez, dejó de lado las playas para vivir una experiencia distinta: eligió la adrenalina de los parques temáticos más famosos del mundo, y fue rumbo a Orlando, Florida, destino emblemático para quienes buscan aventura en los icónicos Universal Studios.
La artista compartió en sus redes sociales distintos momentos de su viaje, donde se la vio relajada y disfrutando de cada instante. “¿Alguien dijo vacaciones?”, escribió como preludio a un álbum de fotos y videos que retrataron la esencia de su descanso.
Entre atracciones y postales junto a sus seres queridos, Leiva mostró una faceta más cercana. Desde la entrada de Universal, con su mítica torre y el globo terráqueo que da la bienvenida a miles de visitantes cada día, hasta los espacios especialmente ambientados para Halloween, la cantante se mostró plena y sin artificios, lejos de cualquier pose forzada.