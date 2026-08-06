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Ángel de Brito evalúa poner fin a LAM tras 12 años y ya piensa en un nuevo proyecto televisivo

El conductor Ángel de Brito aseguró que aún no tomó una decisión, pero admitió que analiza cerrar un ciclo exitoso para iniciar otro desafío.

6 de agosto 2026 · 16:51hs
Ángel de Brito evalúa poner fin a LAM tras 12 años y ya piensa en un nuevo proyecto televisivo.

Ángel de Brito evalúa poner fin a LAM tras 12 años y ya piensa en un nuevo proyecto televisivo.

Ángel de Brito sorprendió al revelar que analiza ponerle fin a LAM, el programa que conduce desde hace 12 años por América TV. La confesión la realizó durante su ciclo de streaming Ángel Responde (Bondi Live), donde admitió que considera que podría ser el momento adecuado para cerrar esa etapa.

El periodista explicó que la idea surge como parte de una evolución profesional y no por un conflicto con el formato o con el canal.

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Un nuevo desafío en televisión

Tras sus declaraciones, Mariana Brey le consultó si su intención era retirarse de la televisión o iniciar otro proyecto. De Brito descartó de plano la posibilidad de abandonar la pantalla.

Según explicó, su objetivo sería desarrollar un nuevo programa, con un estilo cercano al que viene realizando, pero con una propuesta renovada que le permita afrontar un desafío diferente dentro de la televisión.

Sin reemplazo y con una decisión abierta

El conductor también dejó en claro que no imagina a otra persona al frente de LAM cuando decida dar un paso al costado. Consideró que el ciclo está estrechamente ligado a su conducción y que, llegado el momento, preferiría encabezar una nueva propuesta en la misma franja horaria.

En diálogo con Desayuno Americano, De Brito aclaró que todavía no existe una decisión definitiva y que el final del programa sigue siendo solo una posibilidad.

Aun así, destacó que LAM representa el mayor éxito de su carrera profesional y remarcó que continúa disfrutando del trabajo cotidiano junto al equipo que lo acompaña desde hace años.

Ángel de Brito LAM Televisión
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