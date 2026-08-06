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Día del Médico Veterinario: por qué se celebra el 6 de agosto y cuál es su rol en la sociedad argentina

Día del Médico Veterinario es una fecha reconoce la labor de estos profesionales y recuerda el origen de la enseñanza veterinaria en el país desde 1872.

6 de agosto 2026 · 16:58hs
Día del Médico Veterinario: por qué se celebra el 6 de agosto y cuál es su rol en la sociedad argentina.

Día del Médico Veterinario: por qué se celebra el 6 de agosto y cuál es su rol en la sociedad argentina.

Cada 6 de agosto se conmemora en Argentina el Día del Médico Veterinario, una jornada dedicada a destacar el trabajo de quienes velan por la salud animal mediante la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

La celebración también alcanza a otros profesionales vinculados con las ciencias agropecuarias, como ingenieros agrónomos, ingenieros zootecnistas e ingenieros en producción agropecuaria.

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Aunque la fecha fue oficializada en 1993 mediante un decreto firmado por el entonces presidente Raúl Alfonsín, su origen histórico se remonta a fines del siglo XIX, cuando comenzaron a desarrollarse los primeros estudios superiores vinculados con la veterinaria en el país.

El nacimiento de la enseñanza veterinaria

En 1872, el agrónomo argentino Eduardo Olivera fundó el Instituto Agrícola Santa Catalina, en Llavallol, con el propósito de promover la formación en ciencias agropecuarias.

La institución fue reorganizada en 1883 como Escuela Agrotécnica y Veterinaria Santa Catalina, donde comenzaron a dictarse las carreras universitarias de Agronomía y Veterinaria. Cuatro años más tarde egresó la primera promoción de médicos veterinarios del país, integrada por tres profesionales.

En 1889 el establecimiento fue trasladado a La Plata y pasó a funcionar como Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Provincia de Buenos Aires. La formación académica continuó evolucionando y, en 2006, se implementó un nuevo plan de estudios para la carrera de Ciencias Veterinarias, que continúa vigente.

Un rol clave para la salud y la producción

La tarea del médico veterinario abarca numerosos campos de acción y resulta fundamental tanto para el bienestar animal como para la salud pública y el desarrollo productivo.

Entre sus principales funciones se encuentran el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la realización de cirugías, la aplicación de planes de vacunación y controles sanitarios, el asesoramiento sobre alimentación, reproducción y comportamiento de los animales, y la orientación a sus responsables sobre cuidados preventivos.

Además, cuando las condiciones clínicas lo hacen inevitable y con criterios profesionales, pueden practicar la eutanasia para evitar el sufrimiento del animal. Con el crecimiento de las ciencias veterinarias en las universidades argentinas, la profesión se consolidó como un pilar para la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y el cuidado de la salud animal.

Día del Médico Veterinario Sociedad Argentina profesionales
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