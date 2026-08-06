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Moria Casán reveló cómo presentó a Facundo Moyano y Susana Giménez y recordó el inesperado flechazo

Moria Casán contó detalles del encuentro entre ambos en un restaurante y lanzó críticas al dirigente sindical tras el escándalo.

6 de agosto 2026 · 16:45hs
Moria Casán reveló cómo presentó a Facundo Moyano y Susana Giménez y recordó el inesperado flechazo.

Moria Casán reveló cómo presentó a Facundo Moyano y Susana Giménez y recordó el inesperado flechazo.

En medio de la polémica que rodea a Facundo Moyano por el episodio con la influencer Candela Arizaga, Moria Casán recordó cómo fue el encuentro en el que presentó al dirigente sindical con Susana Giménez, una relación que luego trascendió públicamente.

La actriz contó que aquella noche coincidieron en un restaurante y que fue Mercedes Sarrabayrouse, hija de la conductora, quien la invitó a acercarse a la mesa. Según relató, al llegar fue sorprendida por el saludo de Moyano, quien la elogió con una confianza que le llamó la atención.

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Casán aseguró que apenas lo conocía y que solo lo había visto en una oportunidad anterior, aunque siguió la conversación con naturalidad. Entre risas, comentó que el dirigente "vio luz y entró", al recordar la espontaneidad con la que se integró al encuentro.

Las críticas de "La One" a Moyano

Moria reveló que fue ella quien presentó formalmente a Moyano con Susana Giménez y sostuvo que entre ambos hubo una conexión inmediata. "Hubo un crush, un flechazo. Después de esa noche pasó algo", afirmó, al señalar que conoció esa información por la propia conductora.

Antes de cerrar el tema, la actriz también cuestionó la figura pública del dirigente sindical. Sostuvo que gran parte de su notoriedad estuvo ligada a ser hijo de Hugo Moyano y afirmó que siempre se caracterizó por su gusto por las mujeres y la vida nocturna. Sus declaraciones se conocieron en medio del revuelo mediático que volvió a poner a Facundo Moyano en el centro de la escena.

Moria Casán Facundo Moyano Susana Giménez
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