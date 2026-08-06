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"Filosofía de Entre Casa": un nuevo ciclo invita a pensar la vida cotidiana desde la filosofía

El miércoles 19 de agosto a las 20 comenzará “Filosofía de Entre Casa”, una propuesta que busca acercar la filosofía a las conversaciones cotidianas

6 de agosto 2026 · 16:44hs
Filosofía de Entre Casa: un nuevo ciclo invita a pensar la vida cotidiana desde la filosofía

“Filosofía de Entre Casa”: un nuevo ciclo invita a pensar la vida cotidiana desde la filosofía

La Casa de la Cultura de Entre Ríos recibirá una nueva propuesta que busca recuperar el valor de las preguntas, el diálogo y la reflexión. El miércoles 19 de agosto a las 20 comenzará “Filosofía de Entre Casa”, un ciclo de conversación y divulgación que propone acercar la filosofía a la comunidad y relacionarla con las experiencias de todos los días.

El primer encuentro se realizará en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en Carbó y 9 de Julio de Paraná, con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que reúne distintas propuestas culturales en la provincia.

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La primera edición estará dedicada a Sócrates y los orígenes de la filosofía, una figura que, desde hace siglos, continúa despertando preguntas y nuevas interpretaciones. La charla propone acercarse al filósofo griego no desde una definición cerrada, sino a través de las distintas imágenes que se construyeron alrededor de su figura: histórica, literaria, filosófica e incluso simbólica.

“El caso Sócrates” será una invitación a recorrer esas múltiples representaciones para comprender cómo su nombre quedó asociado al nacimiento de la filosofía occidental. A través del diálogo, el encuentro buscará recuperar aquella inquietud que dio origen al pensamiento filosófico: la capacidad de preguntarse, dudar y mirar el mundo desde nuevas perspectivas.

La conversación contará con la participación de Diego Dumé, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Estudios Clásicos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como docente en la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y en distintas carreras de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

También participará Franco Giorda, licenciado en Comunicación Social (UNER), docente universitario, investigador en Ciencias Sociales y Filosofía, periodista, director de la revista 170 Escalones, productor editorial y programador de cine.

Con la intención de generar un espacio abierto para pensar, escuchar y compartir ideas, “Filosofía de Entre Casa” continuará con nuevos encuentros y especialistas una vez al mes. La propuesta invita a que la filosofía deje de ser una disciplina lejana para convertirse en una herramienta cercana, capaz de acompañar las preguntas del presente.

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Filosofía de Entre Casa ciclo Filosofía La Casa de la Cultura
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