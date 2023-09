Andrés Calamaro terminó abruptamente show en Colombia

¿Las razones de abrupto final? Las ofreció el mismo Calamaro en su perfil de Instagram: “Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andres Calamaro (@a_calamaro)

Andrés Calamaro era uno de los artistas principales del Festival Cordillera, junto al local Juanes, al puertorriqueño Residente y a la banda mexicana Café Tacvba.

“Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario de hoy. Quizás llega el día de cortarme la coleta. Espero poder volver o dar lo mejor de mí”, cerró en su comunicado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andres Calamaro (@a_calamaro)

Andrés Calamaro había llegado a Colombia luego de ofrecer su último show en España, que tuvo lugar hace unos días en el Teatro Romano de Mérida.

Ese concierto, ofrecido en el marco de la octava edición Stone & Music Festival, comenzó con la frase “Los que van a morir te saludan”. Y El Salmón lo ofreció vestido de negro, con gafas de sol y con su inseparable pañuelo en la frente.

En ese set, uno de los momentos más calientes llegó con una versión de Estadio Azteca que tuve el acompañamiento del Niño Josele.

Andrés Calamaro.jpg

Unas horas antes de su actuación Andrés Calamaro descubrió una placa en su homenaje en el Camino de la Música de Mérida, la Via Musicorum puesta en marcha por Stone & Music Festival y el ayuntamiento de la capital extremeña.

La suya es la segunda que se incorpora este año, tras el de Niña Pastori.

La placa de Calamaro se encuentra en la calle José Ramón Mélida, la vía de acceso principal al recinto del Teatro Romano, junto a las de Deep Purple Miguel Ríos, Raphael, Andrea Bocelli, José Luis Perales, Ludovico Eunadi, Manolo García y Robe Iniesta.