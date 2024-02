Abel Pintos anunció que será padre por tercera vez

Abel Pintos2.jpg

“Una mañana desperté y me di cuenta que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio. Compré una alianza, volví a casa y le pedí matrimonio”, contó el artista. En 2021 se casaron por civil en Resistencia y en septiembre de 2022 celebraron en una gran fiesta en el partido de Cañuelas, Buenos Aires. El reconocido cantante Jairo fue el encargado de interpretar el “Ave María” durante la ceremonia religiosa que compartieron con sus seres queridos y amigos. En 2020 Abel y Mora habían anunciado la llegada de Agustín, su primer hijo: "No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiada grande la emoción", y tiempo depués llegó su segunda hija, Guillermina. El anuncio provocó miles de mensajes de amor y buenos deseos en las redes tras el anuncio de Pintos. Fanáticos de todo el mundo se hicieron eco y comenzaron a circular cientos de dedicatorias para toda la familia. Con premios nacionales e internacionales, el cantante es uno de los referentes más queridos e importantes de Argentina.