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Café concert: Leo Bartolomé regresa al Club Social

El viernes 18 de septiembre, desde las 21, Leo Bartolomé regresará al Club Social con sus tradicionales noches de café concert

6 de septiembre 2026 · 10:02hs
Café concert: Leo Bartolomé regresa al Club Social

Después del éxito de su presentación en el Teatro 3 de Febrero, Leo Bartolomé volverá a encontrarse con el público de Paraná con una nueva noche de café concert a puro humor, música y diversión.

Después de su éxito en el Teatro 3 de Febrero, Leo Bartolomé vuelve al Club Social

La cita será el viernes 18 de septiembre, desde las 21, en el Club Social, en una propuesta pensada como una gran previa del Día de la Primavera.

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Organizada por la Secretaría de Cultura provincial, Municipio de Paraná y Asociación Mariano Moreno, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

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El artista presentará un show cómico-musical junto a la banda paranaense Preguntale Aquel, con una noche que promete combinar risas, canciones y todo el cachengue para disfrutar de una salida diferente.

La propuesta también incluirá gastronomía y un buffet totalmente renovado, para acompañar el espectáculo y completar una noche en la que el encuentro, la música y el humor serán protagonistas.

Luego de la buena respuesta del público en su reciente presentación en el Teatro 3 de Febrero, Bartolomé volverá a apostar al formato de café concert, una propuesta cercana y distendida que invita a compartir el espectáculo desde las mesas y disfrutar de una noche completa.

Las reservas de mesas y entradas anticipadas pueden realizarse comunicándose al 343 505-0229 o a través de Instagram en @leobartolomeok y @preguntaleaquel.

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Leo Bartolomé Club Social Teatro 3 de Febrero éxito
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