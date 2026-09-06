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Sold out histórico: Airbag agotó todos los tickets para su show en Rosario

Airbag se presentará el sábado 3 de octubre en el Estadio de Central Córdoba y los fanáticos agotaron todas las localidades

6 de septiembre 2026 · 11:32hs
Sold out histórico: Airbag agotó todos los tickets para su show en Rosario

Harlem Shows

Airbag volverá a Rosario con un show que ya promete ser una verdadera fiesta. La banda argentina se presentará el próximo sábado 3 de octubre en el Estadio de Central Córdoba y, a más de un mes de la fecha, ya consiguió un sold out histórico.

Airbag agotó agostó las entradas para el show en el Estadio de Central Córdoba

Los fanáticos arrasaron con todas las entradas para la primera presentación del grupo en el estadio rosarino, confirmando una vez más el gran presente que atraviesa la banda y la enorme convocatoria que genera en cada una de sus presentaciones.

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El anuncio del show había despertado rápidamente la expectativa del público. La preventa exclusiva con tarjetas BNA Visa se había habilitado el 10 de agosto, mientras que al día siguiente comenzó la venta general. Finalmente, todas las localidades fueron agotadas.

Con una trayectoria marcada por el rock, los grandes escenarios y una conexión cada vez más fuerte con distintas generaciones, Airbag continúa recorriendo el país y sumando importantes hitos a su camino.

La presentación del 3 sábado de octubre será, además, la primera vez que la banda llegue al estadio de Central Córdoba, un escenario que recibirá a miles de seguidores para una noche que ya tiene asegurado su marco de público.

El sold out conseguido con tanta anticipación vuelve a confirmar el gran momento de Airbag, que continúa consolidándose como uno de los nombres de mayor convocatoria de la escena rockera argentina.

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Airbag Rosario Estadio de Central Córdoba
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